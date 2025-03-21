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Миллионы вместо тюрьмы: как экснардеп и ее муж избежали заключения

Недавно бывшая народная депутат Ирина Кормышкина официально признала свою вину в незаконном обогащении и подписала соглашение с прокурором

сегодня, 13:41
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Амбарцумян Анна

Бывший народный депутат и его муж-эксдепутат облсовета признаны виновными в незаконном обогащении и отмывании средств. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил им по пять лет лишения свободы, однако сразу освободил от реального отбывания наказания. В то же время фигуранты дела должны перечислить миллионы в госбюджет и на нужды ВСУ. Почему суд принял такое решение в материале.

Миллионы вместо тюрьмы: как экснардеп и ее муж избежали заключения

Ирина Кормышкина. Фото из открытых источников

21 марта 2025 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и супругами эксчиновников. Суд признал бывшую нардепку виновной во внесении недостоверных данных в электронную декларацию и незаконное обогащение, а ее мужа — в отмывании средств и предоставлении недостоверной информации.

Приговором суда им обоим назначено по 5 лет тюрьмы и штраф в размере 68 тысяч гривен. Также они лишены права занимать государственные должности в течение двух лет. В то же время суд применил ст. 75 УК Украины, освободив фигурантов от отбывания основного наказания с испытательным сроком в два года.

Кроме этого, экснардепка должна уплатить в госбюджет 20 миллионов гривен, а вместе с мужем – еще 2 миллиона в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывшая народная депутат Ирина Кормышкина официально признала свою вину в незаконном обогащении и подписала соглашение с прокурором. Одним из условий стало перечисление 20 миллионов гривен в госбюджет и миллион гривен на нужды ВСУ. В то же время ее мужчина, также фигурирующий по делу, просит разрешения на выезд за границу, ссылаясь на серьезные травмы. Окончательное решение по этому резонансному делу примет суд.



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Источник: https://t.me/sap_gov_ua/2844
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