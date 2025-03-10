Миллионы на «откаты»: громкое расследование коррупционных схем в «Укрзализныце» завершено

Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили следствие по масштабным злоупотреблениям при закупках у "Укрзализныци". Чиновники и приближенные к ним лица годами манипулировали тендерами, завышали цены и легализовали незаконно полученные средства через подставные компании. Государству нанесен ущерб более чем на 240 миллионов гривен, а ключевые фигуранты дела уже получили подозрения.

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Как работала схема

Эпизод 1: Кабели "по-блату"

Народный депутат и его сообщники сговорились с группой влиятельных лиц, в частности внештатным советником Офиса Президента и чиновниками СБУ. Они фактически контролировали закупки, продвигая подконтрольные компании и договариваясь о победе в тендерах на поставку кабельно-проводниковой продукции. В результате сговора "Укрзализныця" приобрела оборудование по значительно завышенным ценам, что нанесло убытки более чем в 140 миллионов гривен.

Эпизод 2: Трансформаторы от "друга из Беларуси"

Еще одно громкое преступление – манипуляции с закупкой трансформаторов. "Бек-офис" УЗ намеренно устранил конкурентов, сославшись на "угрозы госбезопасности", в то же время не обратив внимания, что победителем стала компания, связанная с белорусским бизнесменом. Через фирму-прокладку товар закупили в Узбекистане и перепродали Украине почти вдвое дороже, что нанесло дополнительные 100 миллионов гривен убытков.

Эпизод 3: Деньги – в пентхаусы и "салоны красоты"

Денежные средства, полученные преступным путем, злоумышленники легализовали через подставные компании. Деньги "отмывали" из-за фиктивных платежей за салоны красоты, а также вкладывали в элитную недвижимость – дорогие квартиры, дома и коммерческие объекты общей стоимостью более 155 миллионов гривен.

Что дальше

Десять ключевых фигурантов сообщены о подозрении, а их активы более чем на 1,4 миллиарда гривен уже арестованы. Дело передано стороне защиты для ознакомления, после чего оно будет направлено в суд.

Удастся ли государству вернуть украденные средства и наказать виновных – покажет судебный процесс.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Виктор Бондарь не уплатил залог в размере 100 млн грн, который установил Высший антикоррупционный суд как мера пресечения по делу о завладении средствами "Укрзализныци".