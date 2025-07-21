Миллионы, квартира и фальшивое имя: главного лесовода Украины подозревают в махинациях

Генеральному директору государственного предприятия "Леса Украины" сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Об этом заявил Генеральный прокурор Андрей Кравченко, отметив, что речь идет об одном из ключевых фигурантов в сфере государственного управления лесными ресурсами.

Гендиректору «Лесов Украины» объявили подозрение

По данным следствия, в 2021 году, когда подозреваемый занимал должность главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины, он приобрел активы на общую сумму 10,4 миллиона гривен, что существенно превышают его официальные доходы. Одним из главных приобретений стала квартира в Киеве стоимостью более 9 миллионов гривен, оформленная на третье лицо, однако фактически ею пользовался сам фигурант.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) установило, что разрыв между легальными доходами должностного лица и стоимостью приобретенного им имущества составляет не менее 7,9 млн грн.

Следователи Государственного бюро расследований провели все необходимые процессуальные действия и задержали чиновника. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Кравченко подчеркнул, что фигурант является государственным служащим категории "А", а это означает повышенную степень ответственности. Он также отметил, что этот эпизод — лишь одно из звеньев в масштабном расследовании, которое охватывает десятки уголовных производств, связанных с деятельностью государственного предприятия "Леса Украины".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ужине 19 июля в одном из районов Запорожья произошел несчастный случай, едва не завершившийся трагедией. Около 17:43 спасатели получили сообщение о оказавшемся в опасном положении мужчине — он застрял на металлическом ограждении, зацепившись ногой за острые конструкции.