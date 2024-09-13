Миллионный ущерб государству: как действовала преступная схема на Черновицкой таможне

Прокуратура САП объявила о завершении досудебного расследования по делу о преступной организации, действовавшей на Черновицкой таможне. По поручению прокурора детективы НАБУ открыли материалы дела для ознакомления защиты. Об этом сообщает пресс-служба САП.



Задержание НАБУ. ФОТО: САП

Расследование установило, что в преступную группу входили бывшие руководители таможни, в частности, эксначальник и эксдепутат Черновицкого областного совета. Они организовали схемы уклонения от уплаты таможенных пошлин, что привело к неуплате почти 290 млн грн налогов.

С 2017 по 2019 год через пункт пропуска на украинско-румынской границе ввозились товары на основе поддельных документов, что позволяло занижать таможенные ставки, в том числе и до нуля. Иногда транспортные средства декларировались как пустые.

Таможенные руководители организовали внеочередной пропуск таких автомобилей и обеспечили беспрепятственное оформление. Участники схемы действовали дерзко: когда журналисты пытались разоблачить их деятельность, их жестоко избили.

Подозреваемым инкриминируют преступления по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за создание преступной организации и уклонение от уплаты налогов. Сотрудничество с органами правопорядка Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии помогло собрать ключевые доказательства.





Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Нацполицией разоблачили и задержали государственного инспектора Львовской таможни. Инспектор помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации — продавал "белые билеты".

