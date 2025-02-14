Миллионные махинации в закупке зерна: дело передано в суд

В Украине продолжаются расследования масштабных коррупционных схем и недавно прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направил в суд обвинительный акт против организатора преступной схемы по хищению зерна. Речь идет о бывшем руководителе ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" и бенефициарах одного из частных обществ. Злоупотребление при закупке зерна привели к серьезному финансовому ущербу для государственного предприятия.

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Согласно расследованию, которое проводили детективы НАБУ, в начале 2020 года Полтавский филиал ГП "ЦСЭНСМ" по согласованию с руководителем предприятия заключил договоры на поставку зерна будущего урожая с частными компаниями. Однако в дальнейшем в контракты были внесены изменения, отменяющие требование учета рыночных цен при заключении расходных накладных на сельскохозяйственную продукцию. Как результат, зерно было продано по цене почти вдвое меньше рыночной, что нанесло государственному предприятию ущерб на сумму более 13 миллионов гривен.

Бывший руководитель ГП "ЦСЭНСМ" обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а бенефициаров частного общества — в совершении преступлений, нанесших ущерб государству. Также стоит отметить, что в отношении еще двух человек — бывшего руководителя Полтавского филиала ГП "ЦСЭНСМ" и директора частного общества уже вынесены приговоры по соглашениям о признании виновности. Дело продолжают слушать в суде, и результат этого процесса станет важным сигналом борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что специалисты Северного офиса Госаудитслужбы во время аудита финансовой деятельности ГП "Укруголь" специалисты Северного офиса Госаудитслужбы установили, что предприятие реализовало угольную продукцию частным структурам. В дальнейшем этот уголь перепродавали потребителям с торговой наценкой.