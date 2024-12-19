Миллион за рейдерство, 50 тысяч за смерть: как СБУ спасла свидетеля по громкому делу

Служба безопасности Украины предотвратила попытку заказного убийства ключевого свидетеля по резонансному делу о взятке в размере 1 миллиона долларов. Эту сумму организованная преступная группа предлагала полковнику СБУ при содействии в рейдерском захвате добывающей компании в Винницкой области. Благодаря оперативным действиям стражей порядка удалось остановить преступление на этапе его подготовки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ сорвала заказное убийство. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила убийство важного свидетеля по уголовному делу, которое касается коррупции. Дело было возбуждено весной 2024 года, когда группа рейдеров предложила полковнику Главного следственного управления СБУ миллион долларов США. Взятка должна была обеспечить им незаконный захват предприятия.

Полковник сразу сообщил руководство о попытке подкупа и преступников оперативно задержали. Однако даже в следственном изоляторе организатор схемы продолжил свои преступные действия. На этот раз он решил избавиться от главного свидетеля, чтобы избежать наказания в суде.

Преступник начал поиск исполнителя из-за связей с криминальной средой в СИЗО. Потенциальному киллеру он обещал 50 тысяч долларов США, а также предоставлял персональную информацию о свидетеле: адрес, маршруты передвижения и т.д.

Правоохранители заблаговременно разоблачили планы преступника, задокументировали его действия и заблокировали подготовку к заказному убийству.

По новым обстоятельствам рейдеру поставлено в известность о подозрении по статьям, предусматривающим пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время идет следствие, а преступник может получить максимальное наказание за попытку организации заказного убийства и предложение неправомерной выгоды должностному лицу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что скандалы с закупкой обеспечения для военных в Украине возникают все чаще. Украинцы помнят закупку летних-зимних курток, яиц по 17 грн. В Украине возник новый скандал – на этот раз американский поставщик военной одежды заявляет о коррупции и взяточничестве в Национальной полиции Украины и Министерстве обороны.