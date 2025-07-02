Пока тысячи военных сражаются на фронте, защищая наше государство, другие недобросовестные экземпляры пытаются украсть у государства миллионы гривен, наживаясь на войне. Так произошло в Одесской области, в одной из воинских частей ее руководство придумало схему "заработка" на фейковых военнослужащих, так называемых "мертвых душах", за которые они получали боевые выплаты и зарплату, тем самым еще и бронируя уклонявшихся от мобилизации.

«Мертвые души» в воинской части в Одесской области: как удалось украсть миллионы гривен

Так, по данным Нацполиции Украины, организаторы сделки, среди которых командир воинской части, его два заместителя и командир роты, присвоили почти 8 миллионов гривен.

По данным следствия, злоумышленники в сговоре с неустановленными лицами организовали схему обогащения во время военного положения. Они подбирали мужчин, не желавших проходить службу, но соглашались на фиктивное оформление в воинскую часть.

Командование выдавало приказы о призывах таких лиц в ряды ВСУ и назначение их на должности солдат. Впоследствии служащие составляли фиктивные сведения о начислении денежного довольствия. Средства перечислялись на банковские счета псевдовоеннослужащих, обналичивались и распределялись между участниками схемы.

Таким образом фигуранты присвоили более 7,7 млн. грн.

Во время масштабной спецоперации правоохранители провели более 100 санкционированных обысков на территории Одесской, Николаевской, Запорожской и Черкасской областей и изъяли ряд доказательств.

Четырем участникам уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, группой лиц, в больших размерах, в условиях военного положения. Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога — в размере 6 млн грн, 4 млн грн и 650 тыс. грн соответственно.

Оперативные и следственные действия осуществляли сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления полиции Одесской области совместно с СБУ под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие участники преступной схемы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как депутат облсовета Днепропетровщины фиктивно пошла служить в ВСУ для имиджа.