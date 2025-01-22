logo

BTC/USD

103990.18

ETH/USD

3276.40

LTC/USD

116.73

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Масштабные задержания по всей Украине: кого удалось схватить СБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабные задержания по всей Украине: кого удалось схватить СБУ

Совместная операция силовиков привела к ликвидации ряда незаконных схем, помогавших уклоняющимся уйти от мобилизации

сегодня, 17:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины и Национальная полиция завершили масштабную операцию, результатом которой стало разоблачение шести новых схем уклонения от мобилизации, действовавших по всей Украине. Задержаны 19 человек, среди которых организаторы незаконных сетей, занимавшихся фальсификацией медицинских документов и переправкой уклонистов за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Масштабные задержания по всей Украине: кого удалось схватить СБУ

Фото: СБУ

В Одесской области сотрудники правоохранительных органов остановили четыре микроавтобуса вблизи границы с Молдовой. Местные дельцы пытались переправить 47 ухилянтов через Приднестровье. В то же время в составе группы находились организаторы этого маршрута, руководившие операцией. Эти лица действовали в рамках организованной группы, состоявшей из девяти человек, среди которых двое иностранцев с Южного Кавказа. Всех задержанных поместили под стражу. Их ждет уголовная ответственность за переправку лиц через государственную границу Украины.

В Харьковской области были разоблачены еще четыре организатора "ухилянтских схем". Все задержанные занимались продажей фиктивных медицинских справок, позволявших уклоняющимся сняться с военного учета, выдавая их инвалидами. В рамках обысков у задержанных было обнаружено почти полмиллиона американских долларов. Кроме того, к преступной деятельности привлечены более 10 сообщников, способствовавших организации схемы.

В столице Украины был задержан бывший адвокат, организовавший бегство ухилянтов за границу. С этой целью он использовал благотворительную организацию, оформляя клиентов в качестве экспедиторов гуманитарных грузов. Эта схема позволяла обходить законные контрольные процедуры на государственной границе. Силовики сразу же задержали фигуранта с поличным, что подтверждает серьезность его деятельности.

В Полтавской области разоблачен чиновник Департамента здравоохранения Полтавской ОВА, которая занималась подделкой медицинских выводов для получения фейковой инвалидности. Поддельные документы были необходимы для того, чтобы уклонявшиеся могли сняться с военного учета. Еще одну схему организовали два местных предпринимателя, которые продавали поддельные удостоверения сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Оба случая отражают широкую сеть коррупционных схем, направленных на нарушение законодательства Украины.

В Хмельницкой области под подозрением оказались заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии и два местных врача, которые безосновательно выдавали медицинские справки для получения инвалидности.

В рамках операции силовики во главе с СБУ и Нацполицией провели мероприятия на территории Киева, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой и Одесской областей. В результате были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за незаконную переправку лиц через границу, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и злоупотребление влиянием. Злоумышленники, среди которых есть иностранцы и чиновники, могут получить до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Масштабные задержания по всей Украине: кого удалось схватить СБУ - фото 2
Масштабные задержания по всей Украине: кого удалось схватить СБУ - фото 3
Масштабные задержания по всей Украине: кого удалось схватить СБУ - фото 4
Масштабные задержания по всей Украине: кого удалось схватить СБУ - фото 5
Масштабные задержания по всей Украине: кого удалось схватить СБУ - фото 6
Масштабные задержания по всей Украине: кого удалось схватить СБУ - фото 7
Масштабные задержания по всей Украине: кого удалось схватить СБУ - фото 8

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Одесчине вблизи украинско-молдавской границы задержан переправитель и трое мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно покинуть страну. Организатором "путешествия" оказался 48-летний одессит, который за свои услуги требовал по 7 тысяч долларов США с каждого. Детали маршрута обсуждались через онлайн-мессенджеры, однако попытка побега окончилась арестом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SBUkr/13878
Теги:

Новости

Все новости