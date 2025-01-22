Масштабные задержания по всей Украине: кого удалось схватить СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция завершили масштабную операцию, результатом которой стало разоблачение шести новых схем уклонения от мобилизации, действовавших по всей Украине. Задержаны 19 человек, среди которых организаторы незаконных сетей, занимавшихся фальсификацией медицинских документов и переправкой уклонистов за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

В Одесской области сотрудники правоохранительных органов остановили четыре микроавтобуса вблизи границы с Молдовой. Местные дельцы пытались переправить 47 ухилянтов через Приднестровье. В то же время в составе группы находились организаторы этого маршрута, руководившие операцией. Эти лица действовали в рамках организованной группы, состоявшей из девяти человек, среди которых двое иностранцев с Южного Кавказа. Всех задержанных поместили под стражу. Их ждет уголовная ответственность за переправку лиц через государственную границу Украины.

В Харьковской области были разоблачены еще четыре организатора "ухилянтских схем". Все задержанные занимались продажей фиктивных медицинских справок, позволявших уклоняющимся сняться с военного учета, выдавая их инвалидами. В рамках обысков у задержанных было обнаружено почти полмиллиона американских долларов. Кроме того, к преступной деятельности привлечены более 10 сообщников, способствовавших организации схемы.

В столице Украины был задержан бывший адвокат, организовавший бегство ухилянтов за границу. С этой целью он использовал благотворительную организацию, оформляя клиентов в качестве экспедиторов гуманитарных грузов. Эта схема позволяла обходить законные контрольные процедуры на государственной границе. Силовики сразу же задержали фигуранта с поличным, что подтверждает серьезность его деятельности.

В Полтавской области разоблачен чиновник Департамента здравоохранения Полтавской ОВА, которая занималась подделкой медицинских выводов для получения фейковой инвалидности. Поддельные документы были необходимы для того, чтобы уклонявшиеся могли сняться с военного учета. Еще одну схему организовали два местных предпринимателя, которые продавали поддельные удостоверения сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Оба случая отражают широкую сеть коррупционных схем, направленных на нарушение законодательства Украины.

В Хмельницкой области под подозрением оказались заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии и два местных врача, которые безосновательно выдавали медицинские справки для получения инвалидности.

В рамках операции силовики во главе с СБУ и Нацполицией провели мероприятия на территории Киева, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой и Одесской областей. В результате были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за незаконную переправку лиц через границу, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и злоупотребление влиянием. Злоумышленники, среди которых есть иностранцы и чиновники, могут получить до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Одесчине вблизи украинско-молдавской границы задержан переправитель и трое мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно покинуть страну. Организатором "путешествия" оказался 48-летний одессит, который за свои услуги требовал по 7 тысяч долларов США с каждого. Детали маршрута обсуждались через онлайн-мессенджеры, однако попытка побега окончилась арестом.