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Масштабное изготовление наркотиков в Украине: заработок составил 300 миллионов гривен в месяц

Одна из самых масштабных спецопераций: Нацполиция ликвидирует наркоочаги в 15 регионах Украины

сегодня, 18:32
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Недилько Ксения

Полицейские разоблачили организованную группировку, участники которой изготовляли и поставляли психотропные вещества альфа- PVP , амфетамин и мефедрон во все регионы государства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции Украины.
 По состоянию на 17:30 полицейские Департамента борьбы с наркопреступностью и следователи Нацполиции в тесном взаимодействии с УБН ГУНП в Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой Киевской области Генпрокурора и СБУ, при силовой поддержке спецназовцев полиции, задержали 66 дельцов во главе с организатором.
Фигуранты создали разветвленную сеть нарколабораторий и складов, в которых производили, фасовали и хранили запрещенные к обороту вещества.
Ежемесячно сообщники производили более 700 кг наркотиков, которыми обеспечивали "потребителей" из разных областей Украины. По ценам "черного" рынка такой объем оценивается более чем в 300 миллионов гривен. По результатам проведения следственных действий ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов с психотропной продукцией.
Изъято 118 кг мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона), 156 кг альфа-PVP, более 30 кг амфетамина, 12 тонн прекурсоров.
66 человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Масштабное изготовление наркотиков в Украине: заработок составил 300 миллионов гривен в месяц

Массовое изготовление наркотиков в Украине. Фото: НПУ


Масштабное изготовление наркотиков в Украине: заработок составил 300 миллионов гривен в месяц - фото 2
Масштабное изготовление наркотиков в Украине: заработок составил 300 миллионов гривен в месяц - фото 3
Масштабное изготовление наркотиков в Украине: заработок составил 300 миллионов гривен в месяц - фото 4
Масштабное изготовление наркотиков в Украине: заработок составил 300 миллионов гривен в месяц - фото 5
Масштабное изготовление наркотиков в Украине: заработок составил 300 миллионов гривен в месяц - фото 6
Масштабное изготовление наркотиков в Украине: заработок составил 300 миллионов гривен в месяц - фото 7
Масштабное изготовление наркотиков в Украине: заработок составил 300 миллионов гривен в месяц - фото 8
Масштабное изготовление наркотиков в Украине: заработок составил 300 миллионов гривен в месяц - фото 9

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова осудил действия ТЦК по отношению к учителю, имеющему бронирование.



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