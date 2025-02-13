Масштабное хищение в ВСУ: подозреваемые в схемах с квартирами и снабжением имущества

Выявлены очередные схемы хищения средств, выделенных на обеспечение военных. По результатам следствия сообщено о подозрении 7 должностным лицам квартирно-эксплуатационных органов ВСУ и 6 предпринимателям, завладевшим государственными средствами на сумму 16 миллионов гривен. Обнаруженные схемы охватывают несколько регионов Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

В ходе расследования был выявлен ряд преступных схем, связанных с завышенными ценами на товары и услуги для ВСУ. Так, в Чернигове бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела вместе с физическим лицом-предпринимателем и еще несколькими участниками организовал закупку топливных дров по завышенным ценам, чем нанес государству ущерб в размере 3,1 миллиона гривен. Подобные сделки были обнаружены в Полтаве и Черкассах, где начальники КЭВ заключили соглашения на закупку кроватей по чрезмерным ценам, что повлекло ущерб в размере более 6 миллионов гривен.

В Житомирской и Львовской областях также зафиксированы нарушения, включая растрату на электроэнергию и незадекларированное имущество на сумму более 6 миллионов гривен. Сумма всех убытков по результатам этих действий составляет 16 миллионов гривен.

Следствие продолжается, и досудебное расследование ведется следователями Национальной полиции и СБУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Львовщине командир воинской части закупил кровати для военных по завышенной цене, чем нанес государству ущерб на 8,5 млн гривен. Продукция была приобретена без соблюдения тендерных процедур, а стоимость значительно превышала рыночную. Теперь правоохранители расследуют дело, а офицеру грозит серьезное наказание.