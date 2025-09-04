logo

Главная Новости Общество Криминал Малолетние подростки наделали серьезных проблем из-за рашистов: что случилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Малолетние подростки наделали серьезных проблем из-за рашистов: что случилось

СБУ сорвала теракт во Львове

4 сентября 2025, 15:06
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Служба безопасности Украины сообщила о задержании во Львове двух агентов России, которые пытались осуществить диверсию против украинского военного. Злоумышленников были пойманы непосредственно во время закладки взрывчатки под автомобиль защитника.

Малолетние подростки наделали серьезных проблем из-за рашистов: что случилось

Подростки хотели подорвать машину ВСУ

По данным следствия, к преступлению причастны 17-летний юноша из Днепропетровщины и его 16-летняя подруга из Черкасской области. Оба были завербованы российскими спецслужбами и получили четкие инструкции от кураторов.

Прибыв во Львов, подростки достали из тайника рюкзак с самодельным взрывным устройством. Он содержал 4,5 кг взрывчатки, а также металлические гайки для усиления поражения. После этого они отследили движение автомобиля украинского воина и заложили под него СВП.

Кроме того, агенты установили напротив машины телефон с камерой, к которой имели доступ российские кураторы. Таким образом, оккупанты планировали дистанционно взорвать авто и получить видеозапись взрыва.

Благодаря оперативным действиям СБУ теракт удалось предотвратить. Несовершеннолетних агентов задержали на месте. В настоящее время идет следствие, а их кураторам грозит международная ответственность за использование детей в террористической деятельности.

Правоохранители отмечают: россия не гнушается даже вовлечением несовершеннолетних в диверсии, однако все попытки врага дестабилизировать ситуацию в Украине обречены на провал.

Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-zatrymaly-5-ahentiv-rf-yaki-na-zamovlennia-voroha-zaimalysia-pidpalamy-i-dyversiiamy-v-ukraini
