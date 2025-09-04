Малолетние подростки наделали серьезных проблем из-за рашистов: что случилось

Служба безопасности Украины сообщила о задержании во Львове двух агентов России, которые пытались осуществить диверсию против украинского военного. Злоумышленников были пойманы непосредственно во время закладки взрывчатки под автомобиль защитника.

Подростки хотели подорвать машину ВСУ

По данным следствия, к преступлению причастны 17-летний юноша из Днепропетровщины и его 16-летняя подруга из Черкасской области. Оба были завербованы российскими спецслужбами и получили четкие инструкции от кураторов.

Прибыв во Львов, подростки достали из тайника рюкзак с самодельным взрывным устройством. Он содержал 4,5 кг взрывчатки, а также металлические гайки для усиления поражения. После этого они отследили движение автомобиля украинского воина и заложили под него СВП.

Кроме того, агенты установили напротив машины телефон с камерой, к которой имели доступ российские кураторы. Таким образом, оккупанты планировали дистанционно взорвать авто и получить видеозапись взрыва.

Благодаря оперативным действиям СБУ теракт удалось предотвратить. Несовершеннолетних агентов задержали на месте. В настоящее время идет следствие, а их кураторам грозит международная ответственность за использование детей в террористической деятельности.

Правоохранители отмечают: россия не гнушается даже вовлечением несовершеннолетних в диверсии, однако все попытки врага дестабилизировать ситуацию в Украине обречены на провал.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита в Китай пользовался специальным туалетом, установленным в его бронированном поезде. Как сообщает Nikkei Asia со ссылкой на южнокорейские и японские спецслужбы, это сделано для того, чтобы предотвратить попадание любых биологических следов, которые могли бы выдать информацию о состоянии его здоровья.