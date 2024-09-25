Махинации с углем во время войны: АП ВАКС избрал меры пресечения высокопоставленным чиновникам



















24 сентября 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приняла решение о мере пресечения в отношении бывшего заместителя министра энергетики и эксдиректора государственного предприятия "Укруголь". Обоих подозревают в злоупотреблениях, которые, на фоне энергетического кризиса из-за агрессии РФ, нанесли многомиллионный ущерб одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Об этом сообщает пресс-служба САП.



АП ВАКС. Фото: ВАКС

Детали дела

Расследование касается событий июля 2022 года, когда рынок угля в Украине был ограничен из-за военных действий. В условиях энергетического кризиса с целью обеспечения отопительного сезона 2022/2023 правительство предоставило ГП "Укруголь" финансовую помощь для закупки угля для государственных энергокомпаний, в частности "Центрэнерго". Однако, по данным следствия, эксзамминистра энергетики, в сговоре с бенефициаром частной компании, склонили директора ГП "Укруголь" к продаже сырья частной фирме, которая имела долг в 50 млн грн перед предприятием.

"Укруголь" отправило почти 24 тысяч тонн угля частной компании, которая впоследствии перепродала его с прибылью в 20 млн грн. При этом "Центрэнерго" недополучило 12,5 тысячи тонн угля и было вынуждено покупать его осенью 2022 года по значительно более высокой цене, что привело к переплате на сумму около 12 млн грн.





Решение Апелляционной палаты ВАКС

Апелляционный суд отменил предыдущие решения ВАКС, которым отказали в применении мер, и частично удовлетворил ходатайство НАБУ и САП. Признано, что подозрения обоснованы, и суд принял меры пресечения в виде личных обязательств.

Кроме того, подозреваемые обязаны сотрудничать с НАБУ, САП и ВАКС, прибывать по первому требованию и воздерживаться от общения с другими свидетелями и подозреваемыми по этому делу. Срок выполнения этих обязанностей – два месяца.

Напомним, бывшего замминистра обвиняют по ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, а эксдиректора ГП "Укруголь" – по ч. 2 ст. 364 УК Украины.



