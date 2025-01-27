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Махинации с генераторами для ВСУ: как чиновники и бизнесмены "заработали" более 5 миллионов

Всем участникам схемы все объявлено о подозрениях по статьям Уголовного кодекса Украины

сегодня, 15:48
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Амбарцумян Анна

ГБР завершило расследование масштабной схемы присвоения дизельных генераторов, предназначенных для Вооруженных сил Украины. Командир воинской части, его заместитель и двое предпринимателей организовали сделку, в результате которой государственный бюджет понес убытки более чем на 5 миллионов гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд, а участникам схемы грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Махинации с генераторами для ВСУ: как чиновники и бизнесмены "заработали" более 5 миллионов

Фото: ГБР

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по махинации, связанной с закупкой генераторов для ВСУ. Фигурантами дела стали командир одной из воинских частей, его заместитель и два предпринимателя. Установлено, что коммерсанты, занимавшиеся продажей электрогенераторов, договорились с заместителем командира для обеспечения победы подконтрольной компании на тендере. Контракт предусматривал поставки тысячи генераторов на общую сумму около 43 миллионов гривен.

После заключения договора предприниматели несколько месяцев не выполняли своих обязательств. Они заключили дополнительное соглашение, уменьшив количество заказанных генераторов на 133 единицы, оставив сумму контракта неизменной. Эти генераторы впоследствии были присвоены, что нанесло государственному бюджету ущерб более чем на 5 миллионов гривен.

Командиру воинской части инкриминируют небрежное отношение к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины), а его заместителю – бездействие военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 тысяч гривен.

Директора одной из компаний обвиняют в присвоении и растрате имущества (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а заместителя директора другой – в соучастии в присвоении и бездействии военной власти (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 191). 4 ст. Мера пресечения для последнего предусматривает содержание под стражей с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

Санкции статей, по которым обвиняют фигурантов, предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Судебное заседание станет следующим этапом по делу, разоблачившему серьезные злоупотребления на фоне войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Днепропетровщине работники ГБР задержали заместителя командира воинской части, организовавшего похищение дорогостоящего военного оборудования. Похищенные приборы ночного видения, которые должны были обеспечивать защитников на передовой, были спрятаны прямо среди мусора. Ущерб оценивается в 4 миллиона гривен. В настоящее время идет расследование, которое может раскрыть причастность к преступлению других лиц.




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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zavershilo-rozsliduvannya-mahinacii-z-generatorami-dlya-vijskovih-na-ponad-5-mln-griven
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