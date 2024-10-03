Махинации на тендерах: эксруководителю Антидопингового центра объявлено подозрение

Эксдиректор Национального антидопингового центра подозревается в нанесении ущерба государству более чем на 10 миллионов гривен из-за тендерных махинации. По данным киберполиции, чиновник организовала закупку оборудования, условия которой были специально прописаны под конкретную фирму с признаками фиктивности. Об этом сообщает Нацполиция.



Эксруководитель Антидопингового центра. Фото: Нацполиция

Следователи Шевченковского управления полиции Киева совместно с киберполицией и под процессуальным руководством местной прокуратуры обнаружили, что экс-глава центра проявила служебную халатность. Она провела тендер на закупку оборудования для определения гормонов на сумму более 42 миллионов гривен. Условия тендера позволили победить предприятию, которым формально руководил мужчина с уголовным прошлым, что отрицает свою причастность к подписанию документов.

Экспертиза подтвердила, что из-за завышенных цен на оборудование государство понесло убытки в размере более 10 миллионов гривен. Бывшему директору объявили подозрение по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы и возможность ограничения занимать определенные должности до трех лет. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению других причастных лиц.

Напомним, в начале октября 2024 года следователь судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и продлил на два месяца содержание под стражей бывшего заместителя Министра энергетики и его доверенное лицо.