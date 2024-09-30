Ликвидирован международный мошеннический колл-центр: иностранцев экстрадировали в Чехию

Национальная полиция Украины совместно с чешскими стражами порядка ликвидировали деятельность масштабного мошеннического колл-центра, который использовал "вишинг" и "спуфинг" для обмана граждан и завладения их средствами. В результате расследования зафиксировано около 100 случаев мошенничества, а общая сумма ущерба составляет 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Экстрадиция в Чехию. Фото: Нацполиция

Преступная организация обманывала граждан, убеждая их в том, что их банковские счета были сломаны, и предлагала перевести деньги на "безопасные" счета или купить криптовалюту. В результате таких схем фигуранты присвоили более 2,5 миллиона долларов.

Преступную группу возглавлял житель Днепра, который создал колл-центр и привлек к деятельности лиц, владеющих чешским языком, в том числе иностранцев из Чехии и Молдовы. Во время звонков мошенники использовали технологию замены номеров, что создавало иллюзию, будто они звонят по телефону со службы поддержки банков.

В ходе расследования было задокументировано около 100 эпизодов мошеннической деятельности группировки. Полиция провела 21 обыск, изъяв 68 тысяч долларов, а также деньги в евро и гривнах.

Четверо подозреваемых — двое граждан Чехии и двое граждан Молдовы — были задержаны и экстрадированы в Чехию после избрания им меры пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Следователи Нацполиции продолжают расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой), санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, следственные управления при активной поддержке киберполиции Одесщины и процессуального руководства Одесской областной прокуратуры разоблачили деятельность организованной преступной группы, которая в период с июля по ноябрь 2023 с помощью фишинговых схем украла деньги с банковских счетов граждан.