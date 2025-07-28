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164 миллиона в обход бюджета: экспрезидент авиакомпании под следствием

Бывший президент крупной авиакомпании подозревается в уклонении от уплаты более 164 миллионов гривен налогов

28 июля 2025, 13:34
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Ткачова Марія

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении экспрезиденту известного украинского авиаперевозчика, связанного с одним из отечественных олигархов. По данным следствия, компания арендовала самолеты у кипрской фирмы, но вместо уплаты 10% налога на прибыль иностранной компании применила льготную ставку 0%, ссылаясь на соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром.

164 миллиона в обход бюджета: экспрезидент авиакомпании под следствием

Экспрезидент авиакомпании под следствием

Детективы установили, что такие налоговые льготы были применены незаконно, условия договоров не давали оснований для снижения ставки. В результате в бюджет не поступило более 164,5 млн. грн.

Подозрение объявили по статьям об умышленном уклонении от налогов и служебном подлоге. По версии следствия, к схеме могли быть причастны главный бухгалтер и другие фигуранты, контролировавшие как украинскую, так и кипрскую компании.

В настоящее время идет расследование. Оперативное сопровождение дела осуществляет СБУ, а процессуальное руководство – Офис Генпрокурора.

Напоминаем, что согласно Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины объявил о намерении заключить контракт с ООО "Сервисный центр "Бриллиант"" на поставку легковых автомобилей специального назначения на общую сумму 17,9 млн гривен. Информация о соответствующем тендере появилась в системе "Прозорро".
Согласно тендерной документации, до 15 октября 2025 подрядчик должен поставить шесть полноприводных автомобилей Toyota Land Cruiser Prado 2025 выпуска в черном цвете. Каждый автомобиль оценен в 2,98 млн. гривен.



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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-povidomylo-pro-pidozru-eksprezydentu-vidomoi-aviakompanii-v-ukhylenni-vid-splaty-ponad-1645-mln-hrn-podatkiv?v=68873069261b4
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