164 миллиона в обход бюджета: экспрезидент авиакомпании под следствием

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Ткачова Марія
Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении экспрезиденту известного украинского авиаперевозчика, связанного с одним из отечественных олигархов. По данным следствия, компания арендовала самолеты у кипрской фирмы, но вместо уплаты 10% налога на прибыль иностранной компании применила льготную ставку 0%, ссылаясь на соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Экспрезидент авиакомпании под следствием
Детективы установили, что такие налоговые льготы были применены незаконно, условия договоров не давали оснований для снижения ставки. В результате в бюджет не поступило более 164,5 млн. грн.
Подозрение объявили по статьям об умышленном уклонении от налогов и служебном подлоге. По версии следствия, к схеме могли быть причастны главный бухгалтер и другие фигуранты, контролировавшие как украинскую, так и кипрскую компании.
В настоящее время идет расследование. Оперативное сопровождение дела осуществляет СБУ, а процессуальное руководство – Офис Генпрокурора.
Напоминаем, что согласно Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.