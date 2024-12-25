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25 тысяч долларов в унитазе: депутата Львовского облсовета задержали на Сочельник

Депутат облсовета и заместитель мэра пытались обмануть предпринимателя на 1,2 млн грн в сочельник

25 декабря 2024, 20:45
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Амбарцумян Анна








Во Львовской области работники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали депутата областного совета и его сообщника, заместителя городского головы одной из территориальных общин за попытку мошенничества. Они пытались выманить у местного предпринимателя 1,2 миллиона гривен, обещая помощь в выигрыше тендера на строительные работы в регионе.

25 тысяч долларов в унитазе: депутата Львовского облсовета задержали на Сочельник

25 тысяч долларов в унитазе. Фото: ГБР

Предприниматель отказался от их услуг, и когда самостоятельно выиграл тендер, мошенники решили манипулировать ситуацией, чтобы представить себя как его "помощников". Они настоятельно потребовали часть прибыли от предпринимателя.                                       

ГБР задержало преступников при получении 25 тысяч долларов США и 190 тысяч гривен. Обеим лицам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины), которое карается до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании им мер.                                                                                                          


Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП задержан по подозрению в организации служебного подлога и препятствии деятельности Вооруженных сил Украины. Следствие установило, что он причастен к многочисленным нарушениям, которые привели к неправомерным выплатам и льготам. Кроме того, экс-чиновнику грозят новые обвинения, касающиеся легализации незаконно добытых средств и имущества. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XxdOIW4ZUG8
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