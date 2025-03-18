25 лет назад исчезла двухлетняя девочка: ее только что нашли благодаря современным технологиям

В 1999 году двухлетняя Андреа Мишель Рейес исчезла из дома своего отца в Коннектикуте. Девочку похитила ее мать, сбежавшая с ребенком в Мексику. Более двух десятилетий ее искали безрезультатно. Но благодаря современным технологиям и настойчивости детективов это дело удалось раскрыть.

Двухлетняя Андреа Мишель Рейес. Фото из открытых источников

Андреа исчезла 5 октября 1999 года. Ее мать, Роза Тенорио, была лишена опеки, но вопреки решению суда похитила дочь и скрылась. Полиция быстро установила, что женщина, скорее всего, пряталась в мексиканском городе Пуэбла с населением более 1,4 млн жителей. Однако найти ее не удалось.

Отец девочки неоднократно ездил в Мексику в надежде найти дочь, но его попытки не принесли результатов. В США на Тенорио был выдан ордер на арест, но поскольку она находилась за пределами страны, его не могли выполнить. В течение десятка лет Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей публиковал смоделированные изображения Андреа, которые показывали, как она могла бы выглядеть в разном возрасте, чтобы идентифицировать девушку.

Прорыв по делу произошел только в 2023 году, когда детектив из Коннектикута Килин Нивакофф возобновила расследование. Используя анализ социальных сетей, интервью с возможными свидетелями и ордера на обыск, она смогла найти женщину, которая была похищена 25 лет.

Детектив связалась с Андреа Мишель Рейес напрямую, и 27-летняя женщина согласилась на ДНК-тест. Генетический анализ, проведенный техасской компанией Othram, подтвердил ее родство с отцом.

Через четверть века после похищения Андреа наконец-то смогла встретиться с отцом. Его имя не разглашается для сохранения конфиденциальности. По данным американских СМИ Роза Тенорио, все еще находится в Мексике. Ордер на ее арест остается активным в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как ДНК-тест раскрыл страшную семейную тайну. Бабушке грозит пожизненное заключение.

Также "Комментарии" писали, что ученые благодаря ДНК пришли к новому открытию о Северной Африке.