23-летний киевлянин понесет страшное наказание: за что его осудили на пожизненное

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Полицейские вместе с СБУ разоблачили 23-летнего киевлянина, выполнявшего задачи российских спецслужб. Мужчина поджег релейный шкаф на железной дороге и военный автомобиль в Голосеевском районе столицы.
Киевлянин помогал рф
Как выяснилось, он искал "легкий заработок" в Телеграмм-каналах и согласился сотрудничать с оккупантами. По инструкциям кураторов он использовал легковоспламеняющиеся вещества и снимал поджоги на телефон, чтобы отчитаться. За это ему обещали 2 тысячи долларов, но денег он так и не получил.
После диверсий злоумышленник пытался скрываться в Одессе, однако его обнаружили и задержали. Пока он под стражей.
Следователи уже сообщили ему о подозрении в диверсии. По закону за такие преступления предусмотрено наказание — пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Правоохранители отмечают: каждый, кто соглашается помогать врагу, будет нести суровую ответственность.