logo

BTC/USD

109847

ETH/USD

4275.98

USD/UAH

41.35

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал 23-летний киевлянин понесет страшное наказание: за что его осудили на пожизненное
commentss НОВОСТИ Все новости

23-летний киевлянин понесет страшное наказание: за что его осудили на пожизненное

В Киеве задержали парня, работавшего на врага

4 сентября 2025, 14:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Полицейские вместе с СБУ разоблачили 23-летнего киевлянина, выполнявшего задачи российских спецслужб. Мужчина поджег релейный шкаф на железной дороге и военный автомобиль в Голосеевском районе столицы.

23-летний киевлянин понесет страшное наказание: за что его осудили на пожизненное

Киевлянин помогал рф

Как выяснилось, он искал "легкий заработок" в Телеграмм-каналах и согласился сотрудничать с оккупантами. По инструкциям кураторов он использовал легковоспламеняющиеся вещества и снимал поджоги на телефон, чтобы отчитаться. За это ему обещали 2 тысячи долларов, но денег он так и не получил.


23-летний киевлянин понесет страшное наказание: за что его осудили на пожизненное - фото 2

После диверсий злоумышленник пытался скрываться в Одессе, однако его обнаружили и задержали. Пока он под стражей.                           

Следователи уже сообщили ему о подозрении в диверсии. По закону за такие преступления предусмотрено наказание — пожизненное заключение с конфискацией имущества.


23-летний киевлянин понесет страшное наказание: за что его осудили на пожизненное - фото 3
23-летний киевлянин понесет страшное наказание: за что его осудили на пожизненное - фото 4

Правоохранители отмечают: каждый, кто соглашается помогать врагу, будет нести суровую ответственность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что урналист Владимир Золкин заявил, что многолетние проблемы с ремонтом Южного моста связаны не только с финансами, но и с действиями компании "Ковальская". По его словам, предприятие годами добывает песок у моста для собственного производства, что приводит к размыванию дна и ставит под риск устойчивость конструкции.
Еще в 2015 году экологи сообщали о незаконной добыче песка в нескольких районах Киева, в том числе рядом с заводом "Ковальской". В 2021-м инвесторы банка "Аркада" заявляли, что компания скупает незаконно добытый песок, нанося ущерб людям.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://npu.gov.ua/news/politsiia-kyieva-ta-sbu-zatrymaly-dyversanta-iakyi-pidpalyv-releinu-shafu-ta-avto-zsu-v-holosiivskomu-raioni
Теги:

Новости

Все новости