Полицейские вместе с СБУ разоблачили 23-летнего киевлянина, выполнявшего задачи российских спецслужб. Мужчина поджег релейный шкаф на железной дороге и военный автомобиль в Голосеевском районе столицы.

Киевлянин помогал рф

Как выяснилось, он искал "легкий заработок" в Телеграмм-каналах и согласился сотрудничать с оккупантами. По инструкциям кураторов он использовал легковоспламеняющиеся вещества и снимал поджоги на телефон, чтобы отчитаться. За это ему обещали 2 тысячи долларов, но денег он так и не получил.







После диверсий злоумышленник пытался скрываться в Одессе, однако его обнаружили и задержали. Пока он под стражей.

Следователи уже сообщили ему о подозрении в диверсии. По закону за такие преступления предусмотрено наказание — пожизненное заключение с конфискацией имущества.







Правоохранители отмечают: каждый, кто соглашается помогать врагу, будет нести суровую ответственность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что урналист Владимир Золкин заявил, что многолетние проблемы с ремонтом Южного моста связаны не только с финансами, но и с действиями компании "Ковальская". По его словам, предприятие годами добывает песок у моста для собственного производства, что приводит к размыванию дна и ставит под риск устойчивость конструкции.

Еще в 2015 году экологи сообщали о незаконной добыче песка в нескольких районах Киева, в том числе рядом с заводом "Ковальской". В 2021-м инвесторы банка "Аркада" заявляли, что компания скупает незаконно добытый песок, нанося ущерб людям.

