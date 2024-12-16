22-летняя мать мертва: ее случайно застрелил двухлетний сын

Двухлетний ребенок не подозревая о последствиях, потянулся к пистолету и нажал на курок. Случайный выстрел убил его 22-летнюю мать, Джессинию Мину. Инцидент стал очередным упоминанием об опасности ненадлежащего хранения оружия.

Джессиния Мина и ее сын. Фото из открытых источников

По данным полиции, 6 декабря маленький сын Джессинии смог достать незакрепленный заряженный пистолет, лежавший в доступном ему месте. Находясь в спальне, ребенок нажал на спусковой крючок, и пуля попала в мать, когда она была в постели.

18-летний партнер девушки Эндрю Санчес пытался самостоятельно доставить Джессинию в больницу, где был задержан полицией. Несмотря на усилия медиков, Джессиния Мина скончалась от полученного ранения.

По словам семьи погибшей, Санчес неоднократно игнорировал просьбу Мины не держать оружие в доме. Сестра жертвы, Джессика Родригес, отметила, что небрежность и высокомерие Санчеса стоили Джессинии жизни.

"Теперь по неосторожности ее парня, его самомнению, его безответственности и пренебрежению пожеланиями моей сестры никогда не иметь оружия в ее доме, она ушла навсегда", — сказала Родригес.

Власти подтвердили, что оружие – 9-миллиметровый пистолет без внешней системы безопасности – хранилось в месте, доступном для ребенка. Санчес был арестован за небрежное хранение оружия и создание опасности для ребенка. Однако вскоре он был отпущен под залог.

Полиция отмечает, что неправильное хранение оружия является серьезной угрозой для жизни, особенно когда речь идет о маленьких детях.

"Делайте это таким образом, чтобы дети не имели к нему доступа. Если вы ребенок и видите огнестрельное оружие, не прикасайтесь к нему, покажите его взрослому", — сказал лейтенант Сервантес.

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