92-летнего мужчину осудили за преступление 60-летней давности

30 июня в Бристоле присяжные признали виновным в изнасиловании и убийстве 92-летнего Райланда Хедли, совершившего эти преступления в 1967 году. Это дело считается самым длинным из всех раскрытых в Великобритании, ведь с момента преступления до приговора преступника прошло 58 лет.

Райланд Хедли убил Луизу Данн. Фото: PA

В конце июня 1967 года британская полиция обнаружила тело 75-летней Луизы Данн в ее доме. Вскрытие показало, что ее изнасиловали, а затем задушили. Почти 60 лет детективам не удавалось установить личность преступника.

В 2023 году дело было возобновлено и одним из новых шагов стал анализ ДНК образцов юбки, которую жертва носила в день своей смерти. Тесты совпали с ДНК образцами Райланда Хедли. Отпечатки пальцев на окне, через которое, вероятно, проник преступник, тоже оказались его. Следовательно, следствие установило, что в июне 1967 года именно Хедли, которому тогда было 34 года, проник в дом, изнасиловал и убил пожилую женщину.

В 1977 году Хедли уже приговаривали к семи годам лишения свободы за изнасилование женщин в возрасте 79 и 84 лет. Подсудимый, которому сейчас 92 года, не давал показаний во время судебного разбирательства. Сейчас ему грозит пожизненное заключение, но, скорее всего, он умрет за решеткой.

"В течение 58 лет это ужасное преступление оставалось нераскрытым, а Райланд Хедли – безнаказанным", – сказала прокурор Шарлотта Рим.

Бристольский магистратский суд должен вынести окончательный приговор по этому делу в июле.

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