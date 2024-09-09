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11 жителей Запорожской области подозревают в сотрудничестве с оккупантами: детали дела

Подозреваемым в коллаборационной деятельности грозит до 15 лет тюрьмы

сегодня, 17:30
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Амбарцумян Анна

Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности. Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

11 жителей Запорожской области подозревают в сотрудничестве с оккупантами: детали дела

Коллаборационисты. Фото Нацполиция

Среди подозреваемых – восемь женщин и трое мужчин, которые устроились на работу в нелегитимный правоохранительный орган, в частности, в главное управление "МВД" Запорожской области. Девять человек занимают должности экспертов, в то время как двое работают инспекторами-кинологами.

Для трудоустройства в этой репрессивной структуре коллаборационисты получили паспорта Российской Федерации. Они выполняют преступные приказы, а некоторые даже помогают кремлевским преступникам фальсифицировать доказательства против украинских граждан.

Согласно ч. 7 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, следователи Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора заочно объявили о подозрении злоумышленникам. По этой статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной агрессии России оперативники ДВБ уже обнаружили и объявили подозрения более 1250 предателям и коллаборантам. После деоккупации территорий все коллаборанты понесут ответственность согласно закону.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ, более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.



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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/pidozru-u-kolaboratsiinii-diialnosti-oholosheno-11-meshkantsiam-zaporizkoi-oblasti-dvb-natspolitsii
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