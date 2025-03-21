В Житомирской области к 10 годам лишения свободы приговорили 25-летнего местного жителя, который пытался изнасиловать 12-летнюю дочь своей знакомой, сообщает Житомирская областная прокуратура.

Суд вынес приговор преступнику. Фото из открытых источников

По данным правоохранителей, инцидент произошел в январе 2023 года. Тогда мужчина пришел к своей знакомой. Убедившись, что ее нет дома, обидчик решил изнасиловать ее малолетнюю дочь, которая находилась в доме сама. Прокуроры доказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Малолетняя потерпевшая оказала сопротивление нападающему: сопротивлялась и звала на помощь, а вырвавшись, позвонила сестре, которая вызвала работников полиции и знакомого. В дальнейшем преступные действия обидчика прекратили прибывшие на вызов местные жители и работники полиции", — рассказали в прокуратуре.

Красноармейский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы. Он будет оставаться под стражей, пока приговор не вступит в силу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦГУ СЗОК) в течение ближайшего месяца проведет исследование степени зависимости российских сервисов от зарубежной серверной инфраструктуры. "ЦМУ ССОП в ближайшее время проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", — рассказали в Роскомнадзоре.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Николаеве 61-летний мужчина заставлял попрошайничать людей с инвалидностью в обмен на еду для них. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре и главном управлении Национальной полиции Николаевщины. Правоохранители обнаружили, что мужчина завербовал для попрошайничества 63-летнюю внутренне перемещенную женщину из Запорожья и 50-летнего мужчину, которые имеют инвалидность 2 группы и находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

