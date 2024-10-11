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7 лет в розыске: СБУ разоблачила скрывавшегося в Украине боевика "ИГИЛ"

В Киеве задержан участник "Исламского государства"

сегодня, 15:54
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины задержала в столице участника международной террористической организации "Исламское государство", находившегося в розыске Интерпола. Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, нелегально прибывший в Украину еще до начала полномасштабной войны, используя поддельный паспорт.

7 лет в розыске: СБУ разоблачила скрывавшегося в Украине боевика "ИГИЛ"

В Киеве задержан участник "ИГИЛ". Фото: СБУ

До этого мужчина долгое время действовал на Ближнем Востоке, организуя переправку боевиков в Сирию. По прибытии в Украину он пытался скрываться от правосудия, постоянно меняя мобильные номера и съемные квартиры в разных городах.

В Киеве задержанный пытался создать канал незаконной легализации людей из стран, имеющих повышенный террористический риск. Благодаря оперативной работе СБУ, его местонахождение было установлено, и злоумышленника задержали.

Пока он находится под стражей в рамках экстрадиционного ареста, и решается вопрос о его передаче в страну, которая объявила его в международный розыск еще в 2017 году.

Что известно об "ИГИЛ"

Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) – это радикальная исламистская террористическая организация, появившаяся на Ближнем Востоке в начале XXI века. Ее идеология базируется на экстремистском истолковании ислама, оправдывающего насилие и террористические акты.

Ключевые факты об ИГИЛ:

  • Основание и расцвет: ИГИЛ возникла как ответвление террористической сети Аль-Каида. Организация достигла своего максимального могущества в 2014 году, когда ей удалось захватить значительные территории в Ираке и Сирии, провозгласив там так называемый халифат.

  • Идеология: ИГИЛ стремится создать глобальное исламское государство, основанное на жестком толковании шариата. Они используют религиозные тексты для оправдания своих преступлений, таких как убийства, отрубки голов, этнические чистки и торговля людьми.

  • Методы деятельности: ИГИЛ использует широкий спектр методов для достижения своих целей, включая:

    • Террористические атаки на гражданское популяция.

    • Угон людей, торговля людьми и использование рабов.

    • Рекрутирование боевиков из разных стран мира.

    • Пропаганда в Интернете.

  • Борьба с ИГИЛ: Международное сообщество объединилось для борьбы с ИГИЛ. Многие страны приняли участие в военных операциях против террористов, а также оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта.

  • Спад влияния: После потери территорий в Ираке и Сирии ИГИЛ потеряла значительную часть своей силы. Однако угроза терроризма со стороны этой организации и ее сторонников остается актуальной.

Напомним, судья ВАКС Виктор Ногачевский удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил депутата от Слуги Народа Андрея Одарченко в международный розыск.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-uchasnyka-idil-yakyi-7-rokiv-perekhovuvavsia-vid-pravosuddia
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