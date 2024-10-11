7 лет в розыске: СБУ разоблачила скрывавшегося в Украине боевика "ИГИЛ"

Служба безопасности Украины задержала в столице участника международной террористической организации "Исламское государство", находившегося в розыске Интерпола. Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, нелегально прибывший в Украину еще до начала полномасштабной войны, используя поддельный паспорт.



В Киеве задержан участник "ИГИЛ". Фото: СБУ

До этого мужчина долгое время действовал на Ближнем Востоке, организуя переправку боевиков в Сирию. По прибытии в Украину он пытался скрываться от правосудия, постоянно меняя мобильные номера и съемные квартиры в разных городах.

В Киеве задержанный пытался создать канал незаконной легализации людей из стран, имеющих повышенный террористический риск. Благодаря оперативной работе СБУ, его местонахождение было установлено, и злоумышленника задержали.

Пока он находится под стражей в рамках экстрадиционного ареста, и решается вопрос о его передаче в страну, которая объявила его в международный розыск еще в 2017 году.

Что известно об "ИГИЛ"

Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) – это радикальная исламистская террористическая организация, появившаяся на Ближнем Востоке в начале XXI века. Ее идеология базируется на экстремистском истолковании ислама, оправдывающего насилие и террористические акты.

Ключевые факты об ИГИЛ:

Основание и расцвет: ИГИЛ возникла как ответвление террористической сети Аль-Каида. Организация достигла своего максимального могущества в 2014 году, когда ей удалось захватить значительные территории в Ираке и Сирии, провозгласив там так называемый халифат.

Идеология: ИГИЛ стремится создать глобальное исламское государство, основанное на жестком толковании шариата. Они используют религиозные тексты для оправдания своих преступлений, таких как убийства, отрубки голов, этнические чистки и торговля людьми.

Методы деятельности: ИГИЛ использует широкий спектр методов для достижения своих целей, включая:

Террористические атаки на гражданское популяция.



Угон людей, торговля людьми и использование рабов.



Рекрутирование боевиков из разных стран мира.



Пропаганда в Интернете.

Борьба с ИГИЛ: Международное сообщество объединилось для борьбы с ИГИЛ. Многие страны приняли участие в военных операциях против террористов, а также оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта.

Спад влияния: После потери территорий в Ираке и Сирии ИГИЛ потеряла значительную часть своей силы. Однако угроза терроризма со стороны этой организации и ее сторонников остается актуальной.

Напомним, судья ВАКС Виктор Ногачевский удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил депутата от Слуги Народа Андрея Одарченко в международный розыск.

