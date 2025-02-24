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Кровавая колония №16: кто ответит за пытки и смерти

Дело по пыткам и убийствам в Божковской колонии №16 передано в суд

24 февраля 2025, 12:50
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Амбарцумян Анна

Следователи ДБР завершили резонансное расследование по организованной группе, которая годами терроризировала заключенных в Божковской исправительной колонии №16. Жестокие избиения, унижения и даже убийства стали обыденностью за решеткой. Один из осужденных скончался от полученных телесных повреждений, а издевательства над другими документировали на видео. Обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Кровавая колония №16: кто ответит за пытки и смерти

Фото: dbr.gov.ua

По данным следствия, система пыток в колонии была хорошо организована. Жертвами становились преимущественно вновь прибывшие заключенные. Они проходили так называемый "ритуал приема" – их били руками, ногами, резиновыми дубинками и палками, заставляли выполнять унизительные приказы. В одном из случаев задокументировано более 200 ударов по телу одного из осужденных.

Узников заставляли беспрекословно подчиняться администрации колонии. Сопротивлявшихся пытали до потери сознания или смерти. Следователи доказали, что жестокость надзирателей не имела предела – они не только били, но и снимали свои действия на видео, используя это как средство устрашения.

В суд передан обвинительный акт в отношении пяти чиновников колонии, подозреваемых в создании преступной группировки и систематических пытках (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 УК Украины). Главный организатор также обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Теперь судьба палачей колонии – в руках суда. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Черкасской области разгорелся скандал: начальник исправительной колонии оказался на скамье подсудимых из -за сотрудничества с криминальным миром. По версии следствия, он способствовал проведению преступной "сходки" прямо на территории учреждения. Там решали, как пополнить общек и распределить сферы влияния. Вместе с ним под суд пойдут "уголовный авторитет" и шесть его подельников.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-napravilo-do-sudu-spravu-shhodo-katuvan-ta-vbivstv-u-bozhkovskij-kolonii-n16
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