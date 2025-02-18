"Крот" в воинской части: мужчина корректировал удары РФ по Хмельнитчине

Служба безопасности Украины задержала 37-летнего военнослужащего, работавшего на ФСБ и передающего координаты стратегических объектов в Хмельницкой области. Используя дроны, он корректировал ракетные удары России и помогал оккупантам в подготовке новых атак. Предатель пытался шпионить за движением военных эшелонов и расположением критически важных объектов инфраструктуры.

СБУ разоблачила предателя в рядах ВСУ. Фото: СБУ

По данным следствия, агент был мобилизован в одну из местных воинских частей. Занимая должность оператора беспилотных систем, он использовал служебные дроны для разведки. Особое внимание предатель уделял электроподстанциям, узловым железнодорожным станциям и базам дислокации украинских военных.

Кроме того, он установил скрытую миникамеру с дистанционным доступом для передачи данных спецслужбам России. Это давало возможность оккупантам отслеживать передвижение военных эшелонов в направлении фронта.

СБУ оперативно разоблачила шпиона и задокументировала его преступную деятельность. Выяснилось, что фигуранта завербовали из-за запретной в Украине соцсети Вконтакте, а для связи с кураторами он использовал анонимный чат в мессенджере.

Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны с поличным. Ему уже объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. За свою деятельность предатель может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Краматорском районе контрразведчики задержали предателя, который передавал оккупантам координаты украинских военных позиций. Его информация использовалась для нанесения ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) и ракетами. Благодаря оперативному реагированию СБУ агент не успел повлечь за собой катастрофические последствия, а украинские защитники остались в безопасности.