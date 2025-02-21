Коррупция в военкомате: как в Николаеве торговали документами для уклонения от мобилизации



















В Николаеве действовала коррупционная схема, позволявшая уклоняться от мобилизации за деньги. Фальшивые диагнозы, поддельные документы и чиновники, работавшие "в паре" – все это помогало желающим избежать военной службы. Но махинацию разоблачили правоохранители: трое участников задержаны, а дело уже передано в суд.

Уклонение от мобилизации в Николаеве. Фото: dbr.gov.ua

Как сообщает Государственное бюро расследований, в схеме были привлечены командир взвода одного из правоохранительных органов, начальник отдела мобилизации Центрального РТЦК и СП Николаева, а также глава врачебно-консультативной комиссии местной больницы. Схема работала так: один из фигурантов находил клиентов, которые не хотели идти в армию, а дальше чиновник военкомата и медик оформляли им "белый билет". Стоимость такой услуги – 8 тысяч долларов.

Следствие установило, что незаконный механизм работал с конца 2024 года. Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи очередной взятки. В ходе обысков изъяты документы, которые помогут идентифицировать всех, кто воспользовался поддельными справками.

Трем чиновникам уже доложено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 млн гривен.

За такие действия им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Теперь правоохранители устанавливают, сколько людей успели получить "липовые" справки и будут ли они привлечены к ответственности.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Одесской области Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины разоблачили организованную группу, работавшую внутри судебной системы. Группа помогала военнообязанным мужчинам незаконно уезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.