Коррупция в армии: на Закарпатье требовали деньги с военных за службу в тылу

На Закарпатье командира батальона и его сообщника разоблачили на взятке. Они требовали деньги от военных за возможность служить в тылу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.



Взятка. Фото Офиса Генпрокурора

Правонарушителям сообщили о подозрении. Подполковника подозревают в получении неправомерной выгоды и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины). Подчиненному подозревают в пособничестве в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствие установило, что командир батальона за 1300 долларов США должен обеспечить включение другого подчиненного в список военнослужащих, которые остаются для последующей службы на территории Закарпатья – в тыловой части.

"Для реализации этих намерений подполковник пытался подкупить высшее руководство — предложил 5000 долларов США за несколько военных", — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Ставшего посредником солдата разоблачили, когда он получил вторую часть взятки в размере 800 долларов США, а его руководителя – при передаче 5 000 долларов США взятки. Подозреваемые были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Суд избрал для них меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к коррупционной схеме других лиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Запорожской области на взятке разоблачили заместителя прокурора. У нее обнаружили 40 тысяч долларов. За какие услуги требовали неправомерную выгоду, читайте по ссылке.



