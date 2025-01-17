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Коррупция поражает: итальянцы арестовали элитную яхту главы преступной организации ФГИ Украины (ФОТО)

Правоохранители из Украины, Италии и Франции продолжают борьбу с коррупцией, изымая ценное имущество участников преступных схем

сегодня, 17:24
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Амбарцумян Анна








В результате слаженного международного сотрудничества правоохранительных органов Украины, Франции и Италии, обнаружена и арестована дорогостоящая яхта одного из организаторов преступной группы, действовавшей в Фонде государственного имущества Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Коррупция поражает: итальянцы арестовали элитную яхту главы преступной организации ФГИ Украины (ФОТО)

Яхта главы преступной организации ФГИУ. Фото: nabu.gov.ua

Итальянские стражи порядка с помощью предоставленной информации с украинской стороны провели операцию, в результате которой была арестована яхта, принадлежавшая одному из руководителей преступной организации. Кроме того, ранее французские правоохранители произвели арест недвижимости, принадлежавшей участникам преступной группы, на общую сумму 6,5 млн. евро. Австрийские коллеги изъяли элитные автомобили и драгоценности, которые также могут являться частью незаконных доходов.

Коррупция поражает: итальянцы арестовали элитную яхту главы преступной организации ФГИ Украины (ФОТО) - фото 2

Преступная организация в ФГИУ: масштабы коррупции

Расследование, продолжавшееся несколько лет, охватывает деятельность преступной организации, возглавляемой экспредседателем ФГИУ. Она действовала несколько лет, нанося ущерб государству на сумму более 700 млн грн. В частности, преступники занимались коррупцией на принадлежащих государству предприятиях, таких как Одесский припортовый завод (ОПЗ) и Объединенная горно-химическая компания (ОГХК).

Коррупционные схемы на ОПЗ и ОГХК

Деятельность организации включала незаконные схемы на крупнейших государственных предприятиях, приводившие к значительным финансовым потерям. В частности, на Одесском припортовом заводе организаторы схем добились того, что завод не получал надлежащих платежей за переработку газа, а также упразднили результат конкурса, чтобы подконтрольные компании извлекали выгоду. Из-за этого предприятие потеряло более 600 млн. грн.

На Объединенной горно-химической компании были заключены контракты с компаниями, которые перепродавали титаносодержащее сырье по заниженным ценам, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 111 млн грн.


Подозреваемые и розыски

В список подозреваемых по делу входят чиновники ФГИУ, а также руководители и сотрудники государственных предприятий. В общем, подозрения были выдвинуты восьми лицам, среди которых есть и те, кто находится в международном розыске. Продолжаются мероприятия по их розыску и экстрадиции.

Коррупция поражает: итальянцы арестовали элитную яхту главы преступной организации ФГИ Украины (ФОТО) - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина внедряет новый подход к управлению арестованными активами, а именно наблюдение из космоса. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и Государственное космическое агентство Украины (ГКА) подписали соглашение, предусматривающее использование спутниковых технологий в борьбе с коррупцией.



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Источник: https://nabu.gov.ua/news/elitnu-iakhtu-spivkerivnyka-zlochynno-organizatci-v-fdmu-areshtovano-v-itali-foto/
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