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Коррупционный скандал: с чиновника налоговой могут взыскать 7 миллионов гривен

Экскеровщик Сумской налоговой службы попал в коррупционный скандал с миллионными активами

сегодня, 15:42
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали процесс взыскания миллионных активов у бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы Сумской области. В ходе расследования выявлено значительное количество недвижимости и люксовых автомобилей, приобретенных на сомнительные средства, явно не соответствующие официальным доходам чиновника.

Коррупционный скандал: с чиновника налоговой могут взыскать 7 миллионов гривен

Фото: nazk.gov.ua

Сотрудники ГБР установили, что бывший чиновник, в частности, купил для жены роскошный автомобиль стоимостью более 3 млн гривен, оформленный на подставное лицо. Кроме того, с 2020 по 2023 он приобрел несколько объектов недвижимости в Днепре, общая стоимость которых превышает 5 млн гривен. Все это оказалось слишком большим активом, чтобы он был получен на основе легальных доходов налоговика.

После сбора доказательств и уточняющих материалов, переданных в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, прокуроры обратились в суд с требованием признать эти активы необоснованными и взыскать их в пользу государства. На имущество наложен арест, и работа над делом продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине снова разгорается спор по контролю за состоянием чиновников. Верховная Рада готовится рассмотреть поправки к Закону "О предотвращении коррупции", которые могут значительно ослабить эффективность мониторинга образа жизни государственных служащих. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призывает депутатов не поддерживать эти изменения, ведь их принятие сделает проверку незаконного обогащения почти невозможной.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-ta-sap-iniciyuyut-styagnennya-v-dohid-derzhavi-miljonnih-aktiviv-kerivnika-podatkovoi-sluzhbi-sumshhini
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