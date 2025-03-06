Коррупционная схема в терробороне: чиновник торговал демобилизацией военных

Сотрудники ГБР разоблачили масштабную коррупционную схему в одной из воинских частей Территориальной обороны Одесчины, где чиновник за деньги обещал организовать незаконную демобилизацию бойцов. Для этого он наладил связи с военно-врачебной комиссией, обещая помочь уволить военнослужащих от службы по фальшивым показателям состояния здоровья. Задержание злоумышленника произошло при получении части оплаты за "услугу".

Фото: dbr.gov.ua

В феврале этого года чиновник сообщил одному из бойцов, что может помочь ему завершить службу за 12 тысяч долларов США, повлияв на медиков для оформления демобилизации. 5 марта 2025 года, при получении 6 тысяч долларов в качестве части оплаты, фигуранта задержали правоохранители.

В настоящее время продолжается расследование, в рамках которого устанавливаются все причастные к схеме лица и военные, что могли воспользоваться незаконной услугой. Чиновнику выдвинуто подозрение за вымогательство и получение неправомерной выгоды, предусматривающее наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что схему организовал чиновник уголовно-исполнительного учреждения вместе с закрывающимся в Чехии закарпатцем. Стоимость "билета" составляла 6 тысяч долларов, а маршрут пролегал через горные районы Закарпатья и Ивано-Франковской области. Правоохранители задержали ключевых участников сделки, а часть подозреваемых объявлена в международный розыск.