"Коровка" с неожиданным секретом: во Львовскую тюрьму пытались передать конфеты с наркотиками

Во Львовской области разоблачили попытку незаконной переправки наркотиков в тюрьму. Однако вместо привычных методов контрабанды выбрали неожиданный вариант – наркотики спрятали внутрь конфет "Коровка".

Конфеты "Коровка". Фото из открытых источников

Как говорится в материалах судебного дела, арестованный Николай Е. попросил знакомого послать ему по почте личные вещи во Львовское учреждение исполнения наказаний №19. Среди них были и конфеты Roshen "Коровка", в которых во время проверки был обнаружен метадон – сильнодействующий наркотик.

"При приеме передачи для заключенного обнаружены в двух конфетах марки Roshen korivka два полиэтиленовых свертка с содержанием метадона, который относится к наркотическим средствам и растениям, обращение которых ограничено, массой 1,2137 грамм", — говорится в приговоре суда.

Обвиняемый согласился с обвинениями, а Галицкий районный суд признал его виновным в незаконном хранении и пересылке наркотических веществ. Судья назначил ему два года пробоционного надзора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канадской военной грозит тюрьма. Она кормила солдат кексами с каннабисом, которые проводили боевые учения и провалили их находясь в состоянии наркотического опьянения.

Также "Комментарии" писали о том, как киевские таможенники изъяли конфеты с сильнодействующими наркотиками. По данным ведомства, наркотики обнаружили в отправлении, которое направлялось из США в Украину. Во время проверки киевские таможенники обнаружили конфеты и орехи, каннабис, самокрутки, а также электронные сигареты и картриджи с содержанием наркотических веществ. Наркосодержащие устройства и вещества изъяли.