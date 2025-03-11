"Коровка" с неожиданным секретом: во Львовскую тюрьму пытались передать конфеты с наркотиками

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Slava Kot
Во Львовской области разоблачили попытку незаконной переправки наркотиков в тюрьму. Однако вместо привычных методов контрабанды выбрали неожиданный вариант – наркотики спрятали внутрь конфет "Коровка".
Конфеты "Коровка". Фото из открытых источников
Как говорится в материалах судебного дела, арестованный Николай Е. попросил знакомого послать ему по почте личные вещи во Львовское учреждение исполнения наказаний №19. Среди них были и конфеты Roshen "Коровка", в которых во время проверки был обнаружен метадон – сильнодействующий наркотик.
Обвиняемый согласился с обвинениями, а Галицкий районный суд признал его виновным в незаконном хранении и пересылке наркотических веществ. Судья назначил ему два года пробоционного надзора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канадской военной грозит тюрьма. Она кормила солдат кексами с каннабисом, которые проводили боевые учения и провалили их находясь в состоянии наркотического опьянения.
Также "Комментарии" писали о том, как киевские таможенники изъяли конфеты с сильнодействующими наркотиками. По данным ведомства, наркотики обнаружили в отправлении, которое направлялось из США в Украину. Во время проверки киевские таможенники обнаружили конфеты и орехи, каннабис, самокрутки, а также электронные сигареты и картриджи с содержанием наркотических веществ. Наркосодержащие устройства и вещества изъяли.
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