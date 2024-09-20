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Конопляные фермы создала семья в трех областях Украины (ФОТО)

Сколько "товара" изъяли у "бизнесменов"

20 сентября 2024, 18:58
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Кречмаровская Наталия

В трех областях Украины семья устроила конопляные фермы, помогали в незаконном бизнесе еще три человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Конопляные фермы создала семья в трех областях Украины (ФОТО)

Конопляные фермы. Фото Киевской городской прокуратуры

“При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 6 лицам – семье и их сообщникам по факту организации выращивания конопли и последующего сбыта каннабиса в Украине и за рубежом (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 УК Украины”, — сообщили в прокуратуре.

В ходе проведения расследования правоохранители обнаружили две действующие наркофермы и одну – которую планировали открыть злоумышленники. Злоумышленники производили около 1 кг каннабиса в сутки. Готовый товар продавали крупными партиями проверенным клиентам.

Следствие установило, что незаконный бизнес организовала семья – отец, мать и их сын. К работе также привлекли троих помощников. Работали в Киевской, Черновицкой и Черкасской областях.

“Во время санкционированных обысков обнаружили и изъяли 25 килограммов каннабиса, более 1000 растений конопли, удобрения, оборудования, орудия и средства для выращивания, высушивания конопли. Кроме того, стражи порядка изъяли четыре брикета с порошкообразным веществом — кокаин, общей массой около 4 килограммов”, — сообщили в прокуратуре.

Стоимость изъятого "товара", по предварительным подсчетам, составляет около 40 миллионов гривен.

Конопляные фермы создала семья в трех областях Украины (ФОТО) - фото 2
Конопляные фермы создала семья в трех областях Украины (ФОТО) - фото 3
Конопляные фермы создала семья в трех областях Украины (ФОТО) - фото 4
Конопляные фермы создала семья в трех областях Украины (ФОТО) - фото 5
Конопляные фермы создала семья в трех областях Украины (ФОТО) - фото 6
Конопляные фермы создала семья в трех областях Украины (ФОТО) - фото 7

Подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей и домашних арестов. На изъятые автомобили подозреваемых и оборудование для изготовления наркотических веществ наложен арест.

Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что закон о медицинском каннабисе "развязал руки" аграриям.




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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=370179
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