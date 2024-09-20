Конопляные фермы создала семья в трех областях Украины (ФОТО)

В трех областях Украины семья устроила конопляные фермы, помогали в незаконном бизнесе еще три человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



Конопляные фермы. Фото Киевской городской прокуратуры

“При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 6 лицам – семье и их сообщникам по факту организации выращивания конопли и последующего сбыта каннабиса в Украине и за рубежом (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 УК Украины”, — сообщили в прокуратуре.

В ходе проведения расследования правоохранители обнаружили две действующие наркофермы и одну – которую планировали открыть злоумышленники. Злоумышленники производили около 1 кг каннабиса в сутки. Готовый товар продавали крупными партиями проверенным клиентам.

Следствие установило, что незаконный бизнес организовала семья – отец, мать и их сын. К работе также привлекли троих помощников. Работали в Киевской, Черновицкой и Черкасской областях.

“Во время санкционированных обысков обнаружили и изъяли 25 килограммов каннабиса, более 1000 растений конопли, удобрения, оборудования, орудия и средства для выращивания, высушивания конопли. Кроме того, стражи порядка изъяли четыре брикета с порошкообразным веществом — кокаин, общей массой около 4 килограммов”, — сообщили в прокуратуре.

Стоимость изъятого "товара", по предварительным подсчетам, составляет около 40 миллионов гривен.

Подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей и домашних арестов. На изъятые автомобили подозреваемых и оборудование для изготовления наркотических веществ наложен арест.

Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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