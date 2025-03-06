Конец карьеры в оккупационной администрации: СБУ сообщила о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одессита, который добровольно присоединился к оккупационной администрации в Херсонской области и получил высокую "должность" в структурах захватчиков. Вместо того чтобы защищать Родину, он работал на Кремль, помогая укреплять оккупационный режим. Его деятельность не осталась незамеченной – украинские спецслужбы собрали достаточно доказательств, чтобы привлечь предателя к ответственности.

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По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения мужчина получил от российского руководства назначение на должность заместителя губернатора Херсонской области. Находясь в рядах оккупационной администрации, он координировал деятельность незаконных структур, реализовывал кремлевские указания по интеграции региона в состав России и способствовал укреплению захватнического режима.

Впоследствии коллаборант получил "повышение" и возглавил так называемое "представительство Херсона при правительстве России". В этой роли он лоббировал интересы окупантов в российских властных структурах, занимался пропагандой и поддерживал незаконный захват украинской территории.

СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры, а оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники СБУ в Одесской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Печерский районный суд Киева вынес заочный приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов Донецкой области, приговорив его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал фигуранта виновным в коллаборационизме после того, как он в течение нескольких лет служил в структурах, контролируемых российскими захватчиками.