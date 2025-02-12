Командир воинской части поставил под угрозу пограничников: детали

Директор компании и командир воинской части предстанут перед судом из-за поставок некачественных баллистических шлемов на сумму 36 миллионов гривен. Шлемы, которые должны защищать украинских пограничников, не соответствовали ни одному из необходимых стандартов безопасности, что поставило под угрозу жизнь наших защитников.

ГПСУ. Фото из открытых источников

Дело о поставках некачественных баллистических шлемов для Государственной пограничной службы было завершено после того, как было доказано, что командир воинской части принял решение о принятии товара, несмотря на то, что экспертиза показала его несоответствие требованиям к защитным свойствам. Всего по соглашению была поставлена продукция на 36 миллионов гривен, но после испытаний оказалось, что шлемы не могут гарантировать надлежащий уровень защиты.

Командир воинской части, несмотря на полученные результаты тестирования, не забраковал шлемы, а принял их на баланс и произвел оплату. В результате на него было возложено обвинение в умышленном невыполнении служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям во время военного положения. Директор компании, снабжавшей шлемы, также попал под следствие за служебную халатность.

Сейчас ГБР принимает меры по возмещению убытков: утвержден график замены некачественных шлемов на соответствующие требованиям договора и стандартам. Дело приобретает важность, ведь речь идет не только о финансовых потерях, но и о безопасности украинских военных в разгар войны.

Процесс судебного разбирательства начнется в ближайшее время, и ответственные лица предстанут перед судом за свои действия, повлекшие серьезные последствия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве двух бизнесменов, которые во время войны поставляли для Нацгвардии 30 тысяч комплектов военной формы ненадлежащего качества. Вместо того чтобы обеспечить защитников надежной одеждой, предприниматели сэкономили на материалах, что может угрожать безопасности украинских военных. Сумма ущерба для государства составила почти 29 миллионов гривен.