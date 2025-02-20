Командир воинской части едва не отравил своих солдат

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Амбарцумян Анна
Государственное бюро расследований разоблачило очередной коррупционный скандал в военных рядах. Чиновник из Кировоградской области закупил для защитников продукты, которые могли бы нанести вред их здоровью. Из-за его халатности армия могла получить некачественные мясные консервы, однако ГБР вовремя среагировало и предотвратило возможные трагедии. Теперь горе-обеспечитель предстанет перед судом.
Фото: dbr.gov.ua
Следствие установило, что заместитель командира воинской части, отвечавший за продовольственное обеспечение, подписал контракт с предпринимателем на покупку 300 тонн мясных консервов. Продукция, на которую потратили почти 1 млн грн, должна была отвечать всем стандартам качества. Однако, как выяснилось, должностное лицо не проверило ее перед отправлением военным.
Во время проверки ГБР инициировало лабораторные исследования, которые показали: консервы не отвечают государственным стандартам (ГОСТ) и представляют угрозу здоровью. В результате их вовремя изъяли, а должностного лица отстранили от исполнения обязанностей.
Обвинительный акт уже направлен в суд. Чиновник будет отвечать за халатное отношение к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до 8 лет заключения. Государство также принимает меры по возврату израсходованных средств.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что директор компании и командир воинской части предстанут перед судом из-за поставок некачественных баллистических шлемов на сумму 36 миллионов гривен. Шлемы, которые должны защищать украинских пограничников, не соответствовали ни одному из необходимых стандартов безопасности, что поставило под угрозу жизнь наших защитников.
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