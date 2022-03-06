Киве сообщили о подозрении в государственной измене, - генпрокурор

6 марта генпрокурор сообщила о подозрении народному депутату в госизмене и публичным призывам к изменению границ территории Украины заочно. По ее информации, Илью Киву объявят в международный розыск для экстрадиции и суда.

Илья Кива, фото из открытых источников

Ирина Венедиктова подчеркнула, что есть доказательства действий народного депутата, которые могут содержать признаки сепаратизма и государственной измены. По ее словам, он своими действиями и высказываниями причинил колоссальный ущерб государству и "пригласил" на нашу территорию российских оккупантов.

"Я перечислила факты. Я в своем праве так считать в должности украинского прокурора. Как Генеральный прокурор я реализую свое право перевести вас в статус подозреваемого", — обратилась она к нардепу.

В тексте подозрения указано, что Кива подозревается в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и статьи 111 УКУ (государственное предательство, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины. и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).

Санкции статьи с учетом нормы о поглощении большим сроком меньшего предусматривают лишение свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без.

Как сообщал портал, ООН уведомила количество украинских беженцев с начала войны.

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