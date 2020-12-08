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Главная Новости Общество Криминал Кирилловка уходит под воду из-за шторма: затопило путь к резиденции президента (фото)
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Кирилловка уходит под воду из-за шторма: затопило путь к резиденции президента (фото)

Затоплены десятки баз отдыха и пансионатов

сегодня, 09:59
Автор:

Елизавета Черных

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области бушует мощный шторм. В результате непогоды затоплены десятки пансионатов, отелей и баз отдыха, а также дорога на "Бирючий остров", где располагается президентская резиденция. 

Кирилловка уходит под воду из-за шторма: затопило путь к резиденции президента (фото)

ФОТО: Из открытых источников

Кирилловка уходит под воду из-за шторма: затопило путь к резиденции президента (фото) - фото 2

Уже практически неделю в курортном регионе продолжает штормить, а теперь море ушло в наступление на береговую линию. Волны достигали порядка полутора метров. Практически все здания, которые расположены на первой линии — затоплены, а добраться от одного дома к другому в Кирилловке сейчас практически невозможно. Шторм образовал настоящие озера на улицах поселка и в данный момент здесь был объявлен ІІ уровень опасности.

Кирилловка уходит под воду из-за шторма: затопило путь к резиденции президента (фото) - фото 3

Кирилловка уходит под воду из-за шторма: затопило путь к резиденции президента (фото) - фото 4

Из-за непогоды также была затоплена единственная сухопутная дорога к заповеднику "Бирючий остров", где располагается резиденция, которая закреплена за президентом Владимиром Зеленским. По словам очевидцев, здесь также затоплены опоры линий электропередач, однако, проблем с электроэнергией в поселке пока что не отмечалось. 

Как утверждают местные спасатели, ежегодно в Кирилловке бушует шторм. Они также прогнозируют, что непогода в регионе может продлиться еще несколько дней. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что в городе Сакка, Саудовская Аравия, зафиксировали самый большой ураган в истории страны. Видимость упала до нуля из-за торнадо. Редкое природное явление сопровождалось градом. В городе повреждено множество домов и транспортных средств. В заявлении Университета Касым отмечалось, что угроза появления торнадо растет день ото дня из-за глобального потепления. Специалисты университета добавили, что это сильнейший торнадо в истории страны. 






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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-kirillovke-cherez-shtorm-zatopilo-desyatki-baz-otdyha-i-pansionatov-1683172.html
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