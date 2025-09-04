Киевские бизнесмены поставляли продукцию для военного сектора России

Офис Генпрокурора и СБУ разоблачили владельца и коммерческого директора одного из киевских предприятий, которые после начала полномасштабной войны наладили схему поставки продукции в РФ. Речь идет об оборудовании для производства упаковочных материалов из бумаги и картона, которое использовалось российскими государственными компаниями и предприятиями, связанными с военным сектором.

Киевские бизнесмены поставляли продукцию в рф

По данным следствия, украинские бизнесмены отправляли продукцию через третьи страны, скрывая настоящего получателя. Установлено более 10 таких случаев, общая стоимость поставок составила не менее 100 тысяч евро. Вся эта продукция в конце концов попадала в российскую компанию, которая еще с 2017 года была их партнером по прямым контрактам.

Правоохранители провели обыски на дому и на предприятии подозреваемых, изъяли документы, компьютеры и другие доказательства. Обеим фигурантам инкриминируют пособничество государству-агрессору. Им может грозить суровое наказание, вплоть до лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер. Расследование проводится СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.

Правоохранители отмечают: даже попытки помогать врагу через бизнес-операции будут разоблачены, а виновные наказаны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины сообщила о задержании во Львове двух агентов РФ, пытавшихся совершить диверсию против украинского военного. Злоумышленников были пойманы непосредственно во время закладки взрывчатки под автомобиль защитника.