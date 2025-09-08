Какая сейчас «такса», чтобы откупиться от ТЦК

Полиция и СБУ разоблачили военнослужащего Одесского районного территориального центра комплектования, который требовал деньги за помощь в решении вопросов с мобилизацией.

ТЦК словили на взятке

По данным следствия, ведущий специалист отделения учета мобилизационной работы пообещал военнообязанному мужчине "посодействовать" в том, чтобы его сняли с базы розыска. Также он гарантировал беспрепятственное прохождение военно-врачебной комиссии и признание непригодным к службе по состоянию здоровья.

За свои услуги чиновник потребовал 25 тысяч гривен. Деньги он получал по частям. После передачи всей суммы правоохранители задержали его с поличным.

Следователи собрали достаточно доказательств и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, соединенное с требованием неправомерной выгоды. За это преступление предусмотрено наказание – до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование проводится полицией совместно с СБУ под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны.



