Главная Новости Общество Криминал Какая сейчас «такса», чтобы откупиться от ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая сейчас «такса», чтобы откупиться от ТЦК

В Одессе задержан военный с РТЦК за взятку в 25 тысяч гривен

8 сентября 2025, 16:44
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Полиция и СБУ разоблачили военнослужащего Одесского районного территориального центра комплектования, который требовал деньги за помощь в решении вопросов с мобилизацией.

Какая сейчас «такса», чтобы откупиться от ТЦК

ТЦК словили на взятке

По данным следствия, ведущий специалист отделения учета мобилизационной работы пообещал военнообязанному мужчине "посодействовать" в том, чтобы его сняли с базы розыска. Также он гарантировал беспрепятственное прохождение военно-врачебной комиссии и признание непригодным к службе по состоянию здоровья.

За свои услуги чиновник потребовал 25 тысяч гривен. Деньги он получал по частям. После передачи всей суммы правоохранители задержали его с поличным.

Следователи собрали достаточно доказательств и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, соединенное с требованием неправомерной выгоды. За это преступление предусмотрено наказание – до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование проводится полицией совместно с СБУ под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Виннице три женщины стали фигурантками уголовного дела после акции возле городского стадиона. Их подозревают в препятствовании работе военных и распространении информации, которая могла помешать Вооруженным силам.
По данным следствия, 1 августа военнослужащие городского центра комплектования доставили в пункт сбора мужчин, которые находились в розыске как уклоняющиеся или не имели законных оснований для отсрочки. Среди этих мужчин оказались родственники подозреваемых женщин. Они пытались силой "забрать их домой".



Источник: https://od.npu.gov.ua/news/politsiia-ta-sbu-zatrymaly-viiskovosluzhbovtsia-odeskoho-rttsk-ta-sp-za-zlovzhyvannia-vplyvom?fbclid=Iwb21leAMrcWJjbGNrAytxQ2V4dG4DYWVtAjExAAEeoAzaYm7zWKQkzc_nBPh3Nt4gakCaJtXPdEcj6LY0GwbwypMVbR6GDny9W9k_aem_Q40q6mAYNSN-PYr4qVzqM
