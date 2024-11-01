Как украинцев обманывают с выплатой "тысячи Зеленского": что нужно знать

После объявления президентом Украины Владимиром Зеленским о программе финансовой поддержки в размере 1000 гривен для граждан, активизировались мошенники, пытающиеся использовать программу в своих целях. К примеру, они начали распространять фейковые сообщения, чтобы получить доступ к банковским счетам украинцев и украсть их деньги.

Мошенники используют "тысячу Зеленского" для обмана украинцев

Преступники распространяют фейковые сообщения с призывом перейти по ссылке для получения выплаты "тысячи Зеленского". Там пользователям предлагают ввести личные данные банковских карт, после чего злоумышленники получают доступ к счетам. В Минсоцполитики отреагировали на активность мошенников и призывают граждан не открывать подобные сообщения и не переходить по посторонним ссылкам.

"Вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах Правительства. А возможность получить 1000 грн в рамках программы "Зимняя еПоддержка" будет осуществляться через официальное приложение Дия", — сообщили в Минсоцполитики.

Чтобы воспользоваться программой, граждане могут создать виртуальную карточку "Национального кэшбека" в приложении Дия. После запуска программы и активации опции о получении тысячи гривен, средства будут автоматически зачислены на карту. Таким образом, никакие дополнительные данные или подтверждения не требуются.

Ранее портал "Комментарии" писали о том, как оформить карточку, чтобы получить "тысячу Зеленского" от государства.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде назвали экономические преимущества от раздачи денег по инициативе Зеленского.