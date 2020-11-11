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Кабмин одобрил расширение прав полиции по использованию электрошокера

Предложение должны утвердить в Верховной Раде

сегодня, 16:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

Кабмин согласовал проект закона для расширения прав правоохранителей на использование электрошокера. Это решение было утверждено на заседании в среду, 11 ноября.

Кабмин одобрил расширение прав полиции по использованию электрошокера

Фото: Газета.ру

Полиции разрешается использовать электрошокер при:

- задержании лица, совершившего административное или криминальное правонарушение и осуществляет физическое сопротивление;

— задержании лица, совершившего тяжелое или особо тяжелое преступление и пытается сбежать;

- задержании лица, осуществляющего вооруженное сопротивление или пытающегося сбежать из-под стражи;

- задержании лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые могут навредить людям, в частности полицейским.

Напомним, на данный момент разрешено применять электрошокер, если совершается нападение на полицейского или лицо, которое находится под его охраной. Предложение должны утвердить в Верховной Раде.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Кабмин разработал проект закона, который определяет, с какого возраста гражданин Украины считается человеком в преклонном возрасте. В эту категорию попало почти 10 млн жителей страны, по данным Госстата.  Авторы отметили, что ориентировались на исследования ВОЗ, согласно которым была утверждена новая возрастная классификация. 




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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/kabmin-odobril-rasshirenie-prav-politsii-1605099717.html
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