Кабмин одобрил расширение прав полиции по использованию электрошокера

Язык
BTC/USD
15632.97
ETH/USD
460.74
LTC/USD
59.51
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Татьяна Лозовенко
Кабмин согласовал проект закона для расширения прав правоохранителей на использование электрошокера. Это решение было утверждено на заседании в среду, 11 ноября.
Фото: Газета.ру
Полиции разрешается использовать электрошокер при:
- задержании лица, совершившего административное или криминальное правонарушение и осуществляет физическое сопротивление;
— задержании лица, совершившего тяжелое или особо тяжелое преступление и пытается сбежать;
- задержании лица, осуществляющего вооруженное сопротивление или пытающегося сбежать из-под стражи;
- задержании лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые могут навредить людям, в частности полицейским.
Напомним, на данный момент разрешено применять электрошокер, если совершается нападение на полицейского или лицо, которое находится под его охраной. Предложение должны утвердить в Верховной Раде.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Кабмин разработал проект закона, который определяет, с какого возраста гражданин Украины считается человеком в преклонном возрасте. В эту категорию попало почти 10 млн жителей страны, по данным Госстата. Авторы отметили, что ориентировались на исследования ВОЗ, согласно которым была утверждена новая возрастная классификация.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости