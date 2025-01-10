Известный киевский фотограф насиловал и развращал детей: что известно

Известного фотографа заключили в тюрьму за изнасилование и развращение несовершеннолетних девушек. Суд определил ему наказание в виде 12 лет и 10 месяцев заключения.

Фото Киевской областной прокуратуры

В Офисе Генерального прокурора рассказали, что суд признал виновным известного фотографа в изнасиловании, растлении несовершеннолетних и изготовлении предметов порнографического характера (ст. 152, ст. 156, ст. 301 УК Украины).

Кроме заключения наказание также предусматривает запрет занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними сроком на три года.

"Прокуроры в суде доказали, что мужчина в течение 2017-2020 годов неоднократно насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек, а также совершал действия развратного характера, когда они приходили к нему на фотосессию", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что фотограф признал свою вину и возместил потерпевшим нанесенный моральный ущерб.

Сведения об осужденном внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

В релизе правоохранителей не указана фамилия, но, по данным СМИ, обстоятельства дела указывают на Александра Ктиторчука, которому объявили подозрение в 2020 году.

Напомним, что в Киевской области житель Броваров, как писал портал "Комментарии", изнасиловал 4-летнего ребенка. Девочку привела мама к подруге. Наказание насильнику определил суд.

В ходе расследования было установлено, что мать ребенка отвела дочь к подруге, чтобы та посидела с ней, пока она сходит к врачу. В квартире также находился знакомый женщины, оставшись наедине в комнате с ребенком – изнасиловал его.