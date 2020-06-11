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Главная Новости Общество Криминал Известный активист Стерненко подозревается в убийстве, - теперь официально
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Известный активист Стерненко подозревается в убийстве, - теперь официально

Экс-глава "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко получил подозрение в убийстве, которое сам называет самозащитой

сегодня, 14:07
Автор:

Екатерина Белоброва
Известный активист Стерненко подозревается в убийстве, - теперь официально

Бывший руководитель одесского филиала "Правого сектора" и скандально-известный активист, влогер и публицист Сергей Стерненко получил официальное подозрение в убийстве 27-летнего Ивана Кузнецова, которое произошло 24 мая 2018 года. Об этом сообщил сам активист на своей странице в Facebook.

Так, кроме статьи по ч.1 ст. 115 УК Украины, которая трактует наказание за умышленное убийство, прокуратура вручила подозрение и по ч.2 ст. 263 УК, согласно которой предусмотрена ответственность за незаконное ношение холодного оружия, которое в данном случае и сыграло роковую роль. 

Сам активист на протяжении двух лет не меняет свою позицию, утверждая, что нож, которым был смертельно ранен погибший, принадлежал самому нападавшему, а он только выхватил у преступника нож и оборонялся.

"Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим", - утверждает Сергей Стерненко в своей публикации.

Интересно, что активист отметил и то, что многочисленные экспертизы указывают на то, что нож, фигурирующий в деле, не является холодным оружием. Это несколько противоречит его собственной позиции, ведь Стерненко неоднократно уверял следствие и общественность, что этот нож ему никогда не принадлежал.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирина Венедиктова, будучи назначенной на должность генерального прокурора, заявила, что одно из приоритетных дел - это раскрытие так называемого "дела Стерненко", в котором никто в течение двух лет даже не объявлен подозреваемым, хотя был убит человек.


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