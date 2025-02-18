Изнасилование во время оккупации: боевику РФ сообщили о подозрении

Украинские правоохранители разоблачили военное незаконное вооруженное формирование России, которое во время оккупации Луганщины совершило сексуальное преступление против местной жительницы. По результатам расследования ему доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Человек не только участвовал в военных действиях на стороне захватчиков, но и использовал свою позицию для насилия над мирным населением. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

По данным следствия, в марте 2022 года военный 15-го батальона территориальной обороны 2-го армейского корпуса России вместе с другими оккупантами вошел в один из населенных пунктов Луганщины. Пользуясь безнаказанностью, он ворвался в дом местной женщины и принуждал ее к половому акту. В течение следующих недель захватчик еще дважды возвращался к потерпевшей и совершал сексуальное насилие.

Расследование продолжается, а преступник может предстать перед международным трибуналом. За совершенное ему грозит наказание в соответствии с ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. Правоохранители собирают дополнительные доказательства и продолжают документировать военные преступления окупантов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что стало известно о новом акте варварства: под Бахмутом они сожгли около сотни своих погибших солдат. Эта информация свидетельствует о полном пренебрежении к жизни своих военных и о попытке скрыть следы своих поражений. Об этом на канале "Мы-Украина" сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец.