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Измена и коллаборанты: генпрокурор рассказала, сколько расследуется дел и кого подозревают

Прокуроры открыли более 600 производств по фактам измены и коллаборационизма

5 апреля 2022, 11:27
Автор:

Козлова Альбіна
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За 41 сутки зарегистрировано 415 уголовных производств по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и 222 производства по статье 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Измена и коллаборанты: генпрокурор рассказала, сколько расследуется дел и кого подозревают

Фото иллюстративное / Pixabay

Подозрения в госизмене объявлены 94 лицам, в коллаборационной деятельности – 27 лицам. Среди них Илья Кива, депутат Мелитопольского горсовета, депутат Полтавского облсовета, депутат Энергодарского городского совета, заместитель председателя Бердянской РГА, Купянский городской голова, председатель Южногородской территориальной общины, судья и руководитель аппарата Старобельского райсуда Луганской области, руководитель одной из окружных прокуратур Николаевской области.

"Сейчас расследуется также вероятная деятельность в пользу врага и сотрудничество с агрессором сотрудников правоохранительных органов, работников исправительных колоний, Госслужбы статистики Украины, органов исполнительной службы, лесной отрасли, таможенников, помощников народных депутатов Украины, других граждан Украины. Мы выведем на чистую воду "крыс"  в любых органах. Мы обо всех вас знаем! Тех, кто перекрашивается и переобувается на лету, ждет высшая мера наказания. "Русский мир" не спасет", — написала глава генпрокуратуры.

Как сообщал портал, в ДБР приступили к национализации имущества российских предпринимателей. Работниками ДБР обнаружено 176 железнодорожных вагонов и цистерн, расположенных на территории Ивано-Франковской области. Это имущество принадлежит бизнесменам из Беларуси и России. Ориентировочная стоимость имущества составляет около 264 млн грн.


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Источник: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna
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