Измена и коллаборанты: генпрокурор рассказала, сколько расследуется дел и кого подозревают

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Козлова Альбіна
За 41 сутки зарегистрировано 415 уголовных производств по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и 222 производства по статье 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Фото иллюстративное / Pixabay
Подозрения в госизмене объявлены 94 лицам, в коллаборационной деятельности – 27 лицам. Среди них Илья Кива, депутат Мелитопольского горсовета, депутат Полтавского облсовета, депутат Энергодарского городского совета, заместитель председателя Бердянской РГА, Купянский городской голова, председатель Южногородской территориальной общины, судья и руководитель аппарата Старобельского райсуда Луганской области, руководитель одной из окружных прокуратур Николаевской области.
Как сообщал портал, в ДБР приступили к национализации имущества российских предпринимателей. Работниками ДБР обнаружено 176 железнодорожных вагонов и цистерн, расположенных на территории Ивано-Франковской области. Это имущество принадлежит бизнесменам из Беларуси и России. Ориентировочная стоимость имущества составляет около 264 млн грн.
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