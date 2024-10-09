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Изготовление алкоголя в кустарных условиях: БЭБ провело обыски в Виннице

В Виннице разоблачено подпольное производство алкоголя и контрафактные сигареты

сегодня, 15:00
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Амбарцумян Анна

Сотрудники Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нелегальное производство алкогольных напитков в Винницкой области. Подпольная водка и коньяк производились в ненадлежащих условиях, с использованием смеси воды и спирта, в нежилых помещениях в окрестностях города.

Изготовление алкоголя в кустарных условиях: БЭБ провело обыски в Виннице

БЭБ провело обыски в Виннице. Фото: БЭБ

Во время обысков по двум адресам, где производилось производство и продажа контрафактной продукции, правоохранители изъяли более 500 литров спирта и 1 750 литров готовой жидкости, разливавшейся в 10-литровые пластиковые упаковки. Кроме того, были найдены орудия для производства фальсифицированной продукции, включая спиртометры, лейки и шланги.

Также обнаружено около 4 тысяч пачек сигарет известных отечественных и зарубежных брендов без акцизных марок.

В суд подано ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество и продукцию. Досудебное расследование продолжается по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины, процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура.

Изготовление алкоголя в кустарных условиях: БЭБ провело обыски в Виннице - фото 2
Изготовление алкоголя в кустарных условиях: БЭБ провело обыски в Виннице - фото 3
Изготовление алкоголя в кустарных условиях: БЭБ провело обыски в Виннице - фото 4
Изготовление алкоголя в кустарных условиях: БЭБ провело обыски в Виннице - фото 5

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили трех жителей Черновицкой области, занимавшихся незаконным производством и продажей фальсифицированных моющих средств. По сообщению правоохранителей, организатором схемы выступила женщина, которая привлекла двух подельников для массового производства поддельной бытовой химии в арендованных складах в Черновицком районе.

Кроме того, в Волынской области перед судом окажется житель Луцка – его обвиняют в подделке популярного товара. В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что украинец организовал нелегальное изготовление средств для стирки.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/detektyvy-beb-vykryly-pidpilne-vyrobnytstvo-alkoholiu-ta-torhivliu-kontrafaktnymy-syharetamy?v=670668fb9284c
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