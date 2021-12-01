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Избивал и угрожал ножом: в Ивано-Франковской области мужчина изнасиловал пенсионерку

Злоумышленник пробрался в квартиру пенсионерки пока её не было дома

сегодня, 17:03
Автор:

Денис Подставной
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В Ивано-Франковской области судили злоумышленника, который напал на пенсионерку. Об этом пишет издание ТСН. 

Избивал и угрожал ножом: в Ивано-Франковской области мужчина изнасиловал пенсионерку

Изнасилование пенсионерки в Ивано-Франковской области. Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов установили, что летом этого года в Ивано-Франковской области 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пробрался в квартиру 69-летней женщины. В это время хозяйки не было дома. 

Злоумышленник дождался, пока его жертва вернется домой, и напал на неё. Мужчина угрожал бабушке кухонным ножом, выкручивал руки и нанес ей удар рукой в область головы, от которого та упала на пол и травмировалась. После этого, преступник сорвал одежду с пенсионерки и изнасиловал несмотря на то, что та продолжала оказывать сопротивление.

О случившемся узнали стражи порядка. Они задержали подозреваемого. Во время судебного заседания тот признал свою вину. 

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Мичиган несовершеннолетний парень устроил стрельбу в школе. Вооруженный пистолетом подросток убил трех человек. Еще несколько граждан получили ранения различной степени тяжести. Правоохранителям удалось задержать стрелка. Отмечается, что он не оказывал сопротивления во время задержания. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Польше украинец угодил в ДТП. Мужчина находился за рулем грузового автомобиля и сбил насмерть пожилого пешехода. Пострадавший получил серьезные травмы и погиб на месте. На данный момент полицейские уже начали расследование инцидента. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/zhitel-prikarpatya-za-iznasilovanie-i-izbienie-pensionerki-poluchil-3-5-goda-zaklyucheniya-1922299.html
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