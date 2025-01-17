Из-за нардепа Укрзализныця потеряла более 140 миллионов: детали схемы

НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины, ставшему соорганизатором преступной группы, завладевшей средствами Укрзализныци. Чиновник вместе с предпринимателем разработали схему, которая позволяла закупать кабельно-проводниковую продукцию по завышенным ценам, нанося государственной компании значительный финансовый ущерб. Согласно расследованию, в результате махинаций Укрзализныця потеряла более 140 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Нардеп и его сообщники организовали масштабную коррупционную схему. Фото: nabu.gov.ua

Коррупционная схема, по которой Укрзализныця понесла серьезные финансовые потери, была подробно раскрыта следователями НАБУ и САП. По данным расследования, нардеп вместе с предпринимателем наладили поставку кабельно-проводниковой продукции по искусственно завышенным ценам. Для этого они объединились с другой организованной группой, в состав которой входило должностное лицо Укрзализныци.

Члены этой группы осуществляли неформальный контроль над тендерами и могли обеспечить победу подконтрольным компаниям за определенный процент от суммы сделки. Да, подконтрольные предприятия не только выигрывали тендеры, но и поставляли продукцию по ценам, превышающим рыночные. В результате этого Укрзализныця заключила договоры на поставку кабелей на сумму более 140 млн грн, что стало значительной финансовой потерей для государственной компании.

Действия нардепа и его подельников квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. В настоящее время подозрение сообщено восьми лицам. Кроме этого, в рамках другого эпизода дела, еще семь человек подозреваются в хищении 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина внедряет новый подход к управлению арестованными активами, а именно наблюдение из космоса. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и Государственное космическое агентство Украины (ГКА) подписали соглашение, предусматривающее использование спутниковых технологий в борьбе с коррупцией.