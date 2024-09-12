"Искали быстрые деньги": в Киеве задержали пятерых агентов РФ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали в Киеве пятерых лиц, выполнявших поджог по указанию российских спецслужб. Эти провокаторы пытались поджечь автомобили, в частности, внедорожники и микроавтобусы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Агент РФ. ФОТО: СБУ

Согласно информации, предоставленной следствием, задержанные подожгли пять служебных автомобилей украинских военных в трех районах столицы. После совершения поджогов они оставляли рядом провокационные листовки, которые имели целью дискредитацию украинских защитников.

Эти действия являлись частью плана российских агрессоров, пытавшихся дестабилизировать ситуацию в Киевском регионе, выдавая свои преступления за деятельность антиукраинского подполья. Как установило следствие, злоумышленники действовали в группах по два человека, а также один из них работал самостоятельно. Все задержанные – жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет, которые прибыли в столицу в поисках работы.

Ища скорые деньги, они вышли на представителей российских спецслужб через Телеграмм, которые предложили им сотрудничество. После получения инструкций они находили цели, фотографировали их и присылали снимки своим российским кураторам для согласования. После этого поджигали автомобили, используя легковоспламеняющиеся материалы, и фиксировали свои действия на камеры мобильных телефонов для отчетности.

Однако несмотря на обещанное вознаграждение, задержанные так и не получили обещанных средств. Сотрудники СБУ и Нацполиции оперативно задержали всех фигурантов в разных районах Киева, изъяв средства поджога, антиукраинские листовки и мобильные телефоны с поличным.

Задержанным предъявлено подозрение по статьям 28 и 114-1 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает ответственность за препятствование законной деятельности ВСУ. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.

